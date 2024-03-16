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Нигер разорвал военное соглашение с США - РИА Новости, 17.03.2024
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23:53 16.03.2024 (обновлено: 01:46 17.03.2024)
https://ria.ru/20240316/niger-1933579903.html
Нигер разорвал военное соглашение с США
Нигер разорвал военное соглашение с США - РИА Новости, 17.03.2024
Нигер разорвал военное соглашение с США
Находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с США, которое разрешает американским подразделениям находиться на территории этой африканской... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T23:53
2024-03-17T01:46
в мире
сша
нигер
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с США, которое разрешает американским подразделениям находиться на территории этой африканской страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.&quot;Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно&quot;, — говорится в сообщении агентства.По данным Рейтер, решение было принято после визита американских чиновников, в частности помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера в выступлении отметил, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня. Он добавил, что стороны обсуждали смену власти в Нигере и военное сотрудничество между двумя странами.По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находились около 1,1 тысячи военнослужащих армии США. На территории страны располагается американская база БПЛА.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани вслед за этим денонсировали военные соглашения с Францией.
https://ria.ru/20240224/niger-1929301091.html
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в мире, сша, нигер, франция, мохамед базум
В мире, США, Нигер, Франция, Мохамед Базум
Нигер разорвал военное соглашение с США

Reuters: Нигер разорвал военное соглашение с США о присутствии их ВС в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с США, которое разрешает американским подразделениям находиться на территории этой африканской страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.
«

"Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении агентства.

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По данным Рейтер, решение было принято после визита американских чиновников, в частности помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера в выступлении отметил, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня. Он добавил, что стороны обсуждали смену власти в Нигере и военное сотрудничество между двумя странами.
По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находились около 1,1 тысячи военнослужащих армии США. На территории страны располагается американская база БПЛА.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани вслед за этим денонсировали военные соглашения с Францией.
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