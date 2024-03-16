https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину

Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину - РИА Новости, 16.03.2024

Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину

Неспособность продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире и поставит под угрозу их национальную безопасность, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:00

2024-03-16T18:00

2024-03-16T22:59

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неспособность продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире и поставит под угрозу их национальную безопасность, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - приводит слова Кулебы Telegram-канал МИД Украины. По информации внешнеполитического ведомства, во время телефонного разговора с Блинкеном Кулеба подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины со стороны США и их союзников, в том числе путем поставок систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Дипломаты также обсудили дальнейшие пути утверждения "критически необходимого пакета" поддержки Киева Вашингтоном. Глава ЦРУ Уильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он считает, что новая помощь в случае ее одобрения конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240316/konets-1933523831.html

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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, дмитрий кулеба, нато, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс