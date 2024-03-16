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Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 16.03.2024 (обновлено: 22:59 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html
Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину
Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину - РИА Новости, 16.03.2024
Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину
Неспособность продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире и поставит под угрозу их национальную безопасность, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:00
2024-03-16T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
энтони блинкен
дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неспособность продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире и поставит под угрозу их национальную безопасность, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - приводит слова Кулебы Telegram-канал МИД Украины. По информации внешнеполитического ведомства, во время телефонного разговора с Блинкеном Кулеба подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины со стороны США и их союзников, в том числе путем поставок систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Дипломаты также обсудили дальнейшие пути утверждения "критически необходимого пакета" поддержки Киева Вашингтоном. Глава ЦРУ Уильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он считает, что новая помощь в случае ее одобрения конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240316/konets-1933523831.html
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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, дмитрий кулеба, нато, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уильям Бернс
Кулеба рассказал, к чему приведет неспособность Запада поддерживать Украину

Кулеба: неспособность продолжать поддержку Украины подорвет лидерство США в мире

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неспособность продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире и поставит под угрозу их национальную безопасность, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - приводит слова Кулебы Telegram-канал МИД Украины.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2024Посмотреть
По информации внешнеполитического ведомства, во время телефонного разговора с Блинкеном Кулеба подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины со стороны США и их союзников, в том числе путем поставок систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Дипломаты также обсудили дальнейшие пути утверждения "критически необходимого пакета" поддержки Киева Вашингтоном.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он считает, что новая помощь в случае ее одобрения конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму".
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевЭнтони БлинкенДмитрий КулебаНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уильям Бернс
 
 
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