https://ria.ru/20240316/neft-1933328182.html

Утекает сквозь пальцы. Россия рискует потерять источник заработка

Утекает сквозь пальцы. Россия рискует потерять источник заработка - РИА Новости, 16.03.2024

Утекает сквозь пальцы. Россия рискует потерять источник заработка

Президент предупредил: страна может лишиться доли рынка из-за сделки ОПЕК+. Пытаясь удержать высокие цены, участники альянса постоянно сокращают добычу, однако... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:04

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Президент предупредил: страна может лишиться доли рынка из-за сделки ОПЕК+. Пытаясь удержать высокие цены, участники альянса постоянно сокращают добычу, однако пользуются этим другие. В первую очередь США — развивают проекты сланцевой нефти. Как Москве сохранить рыночные позиции и доход — в материале РИА Новости.Нефтяные безбилетникиСогласно отчету ОПЕК, в январе экспорт нефти из России и Центральной Азии уменьшился на 0,2%, через систему "Транснефти" — на 4,6%. Спад наблюдался во всех портах, кроме Приморска.Поставки по трубопроводу "Дружба" снизились на 22% относительно января 2023-го. Хотя общий экспорт нефтепродуктов за месяц прибавил почти пять процентов, за год —сократился примерно на 20.Однако нефтяной альянс прогнозирует повышение спроса на черное золото в 2024-2025-м. "Главным образом из-за роста производства в Китае и Индии", — поясняет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обращает внимание на активную "автомобилизацию" в этих странах. В КНР все популярнее электрокары, но и обычных с ДВС продается все больше. У Индии в этом плане огромный потенциал — рынку расти еще очень долго, соответственно, и спросу на топливо.Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев полагает, что потребление увеличится процентов на 15 и в основном за счет Африки.Однако пока ОПЕК+ приходится добывать все меньше. "Цель — заработать больше, но, с другой стороны, это на руку странам, не входящим в альянс, тем же США", — указывает Юшков. Сланцевые проекты дорогие, для их реализации необходима высокая цена на сырье, иначе многие утратят рентабельность. "Получается, они как безбилетники пользуются усилиями ОПЕК+: расширяют производство, вводят новые мощности в эксплуатацию. Мы не можем сокращать добычу до бесконечности, нам нужен этот заработок для пополнения бюджета", — объясняет эксперт.Найти выходНесмотря на очевидные риски, сделка ОПЕК+ принесла России выгоду. Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин уточнил: за восемь лет — 30 триллионов рублей. "Это примерно две трети социальных трат за этот период бюджета. То есть действительно стране это дало очень большие средства", — сказал он на встрече Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России".Схема действует и сейчас. Благодаря совместным усилиям, Brent держится выше 80 долларов за баррель. Конечно, есть определенные трудности с дисциплиной. "Периодически отдельные страны добывают больше, чем положено квотами. Обычно это связано с плановым запуском новых мощностей, — говорит Юшков. — Когда такое происходит, нарушителей разными инструментами заставляют вернуться к нормам. Так что проблема решаема".Серьезные неприятности возникнут, если за подобное возьмутся крупные игроки — Россия или Саудовская Аравия. Тогда рухнет весь альянс, предупреждают аналитики. Все станут добывать и продавать по максимуму, это приведет к переизбытку продукта во всем мире и стремительному падению цен. Большинство проектов потеряют рентабельность, выживут только самые эффективные. По мнению Хачатуряна, уже при 40-50 долларах за баррель нефтяной кризис наступит не только в США, но и во всех добывающих странах.Ничего себеЭксперт считает стимулирование внутреннего потребления и развитие нефтепереработки единственным способом повышения нефтяных доходов."Именно нефтяная продукция с высокой добавленной стоимостью сегодня пользуется повышенным спросом на рынке", — говорит Хачатурян. Это потребует времени — значительного сокращения цен на топливо на внутреннем рынке ждать не стоит. Однако, если правительство примет превентивные стимулирующие меры, за год топливо может подешеветь на три-пять процентов.Необходимые инструменты для этого есть, в том числе демпферный механизм. "По сути, это разница между ценами, которые государство хочет видеть в стране, и тем, что компания могла бы заработать на экспорте. Меняя демпферные выплаты, власти регулируют рынок", — объясняет Юшков.На практике бензин практически не дешевеет. Механизмы сдерживания прежде всего не позволяют ему резко дорожать.Правильный путь — трудныйАналитики видят решение проблемы в корректировке формата ОПЕК+. "Важно мгновенно откликаться на изменение спроса. Если на рынке возникает необходимость в дополнительных поставках, альянс не успевает реагировать, и этим пользуются другие. Надо разработать механизм, позволяющий не только сокращать объемы, но и восстанавливать их", — подчеркивает Юшков.На внутреннем рынке требуется оптимизация логистики — флота, страховых затрат. Пока отрасль работает с теневыми перевозчиками, но они компенсируют риски высокими тарифами. То же самое и со страховщиками. Лучше всего — построить собственные танкеры. В том числе и ледового класса для северных маршрутов.Помимо этого, предстоит отладить систему расчетов, чтобы получать оплату в наиболее удобной валюте. Юшков указывает на юань. "Мы закупаем в Китае множество товаров, так что нам есть на что потратить их деньги", — поясняет он.Кроме того, важно быть в курсе схем перепродажи российской нефти и выстраивать экспорт так, чтобы извлекать максимальную прибыль.

https://ria.ru/20231215/neft-1915878318.html

https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, цены на нефть, россия, китай, транснефть, опек, brent