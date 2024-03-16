https://ria.ru/20240316/ndfl-1933486787.html

В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов

В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов - РИА Новости, 16.03.2024

В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев предложили отменить НДФЛ для... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:21

2024-03-16T14:21

2024-03-16T14:21

кемеровская область

сергей цивилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729332294_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_63a8c33cdcd6c5d843ecdc6c19fca817.jpg

КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев провел заседание координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в Кузбассе. Участие в совещании принял первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев. Одной из мер поддержки и развития молодежного рынка труда стало предложение по отмене НДФЛ для участников студенческих отрядов", – говорится в сообщении. "У нас в регионе развивается студенчество, и мы принимаем все идеи, направленные на поддержку студенческих объединений. Отмена НДФЛ для студотрядов позволит привлечь в организацию больше людей, а нам это важно — у нас организована международная молодежно-студенческая стройка "Кузбасс", в том числе межвузовского кампуса, которую поддержал Президент России Владимир Путин", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Также летом будет организована работа Всероссийского медицинского отряда "Атлант", межрегиональный студенческий сервисный проект "Шерегеш" в следующим зимнем сезоне. Обсуждается формирование межрегионального производственного отряда в Приморском крае, на строительстве морского порта "Суходол". "Президент России сегодня ставит четкие задачи по созданию условий для профессионального самоопределения молодежи, подготовки молодых специалистов для всех отраслей экономики, и Кузбасс одним из первых стремится создавать все условия для развития молодежного рынка труда. Отмена НДФЛ для молодых людей, работающих в составе студотрядов, станет дополнительным стимулом к получению первого трудового опыта", — приводятся в сообщении слова Киселева. В рамках координационного совета обсудили вопрос принятия регионального закона о поддержке деятельности студенческих отрядов в Кузбассе. Подобные законы уже приняты и действуют в 25 регионах России. Документ помогает студентам с временным трудоустройством и может предусматривать компенсацию проезда к месту работы и медицинского осмотра, региональную поддержку штабу студенческих отрядов, поддержку мероприятий по подготовке студотрядов к трудовому семестру. Кроме того, такие меры стимулируют работодателей к привлечению молодых кадров. Также Цивилев поддержал инициативу студенческих отрядов Кузбасса создать в регионе муралы, посвященные трудовым подвигам молодежи нашей страны. Они будут приурочены к 65-летнему юбилею студенческих отрядов и 20-летию современного этапа развития. Студенческие отряды Кузбасса насчитывают сейчас 3198 человек, в 2024 году планируется увеличение до 4 тысяч.

https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html

https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932910076.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев