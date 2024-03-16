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В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов - РИА Новости, 16.03.2024
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14:21 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ndfl-1933486787.html
В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов
В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов - РИА Новости, 16.03.2024
В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев предложили отменить НДФЛ для... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:21
2024-03-16T14:21
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев провел заседание координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в Кузбассе. Участие в совещании принял первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев. Одной из мер поддержки и развития молодежного рынка труда стало предложение по отмене НДФЛ для участников студенческих отрядов", – говорится в сообщении. "У нас в регионе развивается студенчество, и мы принимаем все идеи, направленные на поддержку студенческих объединений. Отмена НДФЛ для студотрядов позволит привлечь в организацию больше людей, а нам это важно — у нас организована международная молодежно-студенческая стройка "Кузбасс", в том числе межвузовского кампуса, которую поддержал Президент России Владимир Путин", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Также летом будет организована работа Всероссийского медицинского отряда "Атлант", межрегиональный студенческий сервисный проект "Шерегеш" в следующим зимнем сезоне. Обсуждается формирование межрегионального производственного отряда в Приморском крае, на строительстве морского порта "Суходол". "Президент России сегодня ставит четкие задачи по созданию условий для профессионального самоопределения молодежи, подготовки молодых специалистов для всех отраслей экономики, и Кузбасс одним из первых стремится создавать все условия для развития молодежного рынка труда. Отмена НДФЛ для молодых людей, работающих в составе студотрядов, станет дополнительным стимулом к получению первого трудового опыта", — приводятся в сообщении слова Киселева. В рамках координационного совета обсудили вопрос принятия регионального закона о поддержке деятельности студенческих отрядов в Кузбассе. Подобные законы уже приняты и действуют в 25 регионах России. Документ помогает студентам с временным трудоустройством и может предусматривать компенсацию проезда к месту работы и медицинского осмотра, региональную поддержку штабу студенческих отрядов, поддержку мероприятий по подготовке студотрядов к трудовому семестру. Кроме того, такие меры стимулируют работодателей к привлечению молодых кадров. Также Цивилев поддержал инициативу студенческих отрядов Кузбасса создать в регионе муралы, посвященные трудовым подвигам молодежи нашей страны. Они будут приурочены к 65-летнему юбилею студенческих отрядов и 20-летию современного этапа развития. Студенческие отряды Кузбасса насчитывают сейчас 3198 человек, в 2024 году планируется увеличение до 4 тысяч.
https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев

В Кузбассе предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Площадь Советов в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев предложили отменить НДФЛ для студенческих отрядов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Сергей Цивилев провел заседание координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в Кузбассе. Участие в совещании принял первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев. Одной из мер поддержки и развития молодежного рынка труда стало предложение по отмене НДФЛ для участников студенческих отрядов", – говорится в сообщении.
"У нас в регионе развивается студенчество, и мы принимаем все идеи, направленные на поддержку студенческих объединений. Отмена НДФЛ для студотрядов позволит привлечь в организацию больше людей, а нам это важно — у нас организована международная молодежно-студенческая стройка "Кузбасс", в том числе межвузовского кампуса, которую поддержал Президент России Владимир Путин", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Также летом будет организована работа Всероссийского медицинского отряда "Атлант", межрегиональный студенческий сервисный проект "Шерегеш" в следующим зимнем сезоне. Обсуждается формирование межрегионального производственного отряда в Приморском крае, на строительстве морского порта "Суходол".
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"Президент России сегодня ставит четкие задачи по созданию условий для профессионального самоопределения молодежи, подготовки молодых специалистов для всех отраслей экономики, и Кузбасс одним из первых стремится создавать все условия для развития молодежного рынка труда. Отмена НДФЛ для молодых людей, работающих в составе студотрядов, станет дополнительным стимулом к получению первого трудового опыта", — приводятся в сообщении слова Киселева.
В рамках координационного совета обсудили вопрос принятия регионального закона о поддержке деятельности студенческих отрядов в Кузбассе. Подобные законы уже приняты и действуют в 25 регионах России. Документ помогает студентам с временным трудоустройством и может предусматривать компенсацию проезда к месту работы и медицинского осмотра, региональную поддержку штабу студенческих отрядов, поддержку мероприятий по подготовке студотрядов к трудовому семестру. Кроме того, такие меры стимулируют работодателей к привлечению молодых кадров.
Также Цивилев поддержал инициативу студенческих отрядов Кузбасса создать в регионе муралы, посвященные трудовым подвигам молодежи нашей страны. Они будут приурочены к 65-летнему юбилею студенческих отрядов и 20-летию современного этапа развития.
Студенческие отряды Кузбасса насчитывают сейчас 3198 человек, в 2024 году планируется увеличение до 4 тысяч.
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