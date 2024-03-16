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В НАТО считают, что надо готовиться к напряженным отношениям с Россией
В НАТО считают, что надо готовиться к напряженным отношениям с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
В НАТО считают, что надо готовиться к напряженным отношениям с Россией
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что страны НАТО должны готовиться еще к нескольким годам напряженных отношений с Россией. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:41
2024-03-16T21:41
2024-03-16T22:13
специальная военная операция на украине
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что страны НАТО должны готовиться еще к нескольким годам напряженных отношений с Россией. "Нам надо готовиться еще как минимум на несколько лет к напряженным отношениям. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры", - сказал Джоанэ журналистам в румынском городе Констанца. Он полагает, что президентские выборы в России никак не повлияют на ситуацию. Президент Владимир Путин после начала специальной военной операции отмечал, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html
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россия, владимир путин, нато, констанца, европа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, НАТО, Констанца, Европа
В НАТО считают, что надо готовиться к напряженным отношениям с Россией
Замгенсека НАТО: надо готовиться к нескольким годам напряженных отношений с РФ