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Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину - РИА Новости, 16.03.2024
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11:16 16.03.2024 (обновлено: 14:48 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html
Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину
Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину - РИА Новости, 16.03.2024
Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину
Североатлантический альянс поставил Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными, пишет The National Interest. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:16
2024-03-16T14:48
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс поставил Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными, пишет The National Interest.&quot;Одна из самых устойчивых выдумок, распространяемых западной прессой и главами НАТО, заключается в том, что вооружение, поставляемое ими Украине, помогает ей продолжать борьбу с Россией. На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом&quot;, — говорится в материале.По словам обозревателя, несмотря на заявления западных лидеров о необходимости и дальше помогать Украине в конфликте с Россией, качество вооружения Североатлантического альянса противоречит их призывам, поскольку оно никак не помогает ВСУ: западные танки и бронетехника либо не пригодны для условий в этом регионе, либо слишком устарели для эффективного использования и их легко уничтожают российские военные.&quot;Спустя два года война, похоже, подходит к концу и поражение Украины близко. Запад лишь оттягивает неизбежное, выкидывая свое старое оружие украинцам&quot;, — резюмировал автор статьи.В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
https://ria.ru/20240316/f-16-1933444033.html
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, в мире, политика
Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Политика
Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину

National Interest: НАТО поставила Украине старое вооружение, не помогающее ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс поставил Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными, пишет The National Interest.
«

"Одна из самых устойчивых выдумок, распространяемых западной прессой и главами НАТО, заключается в том, что вооружение, поставляемое ими Украине, помогает ей продолжать борьбу с Россией. На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом", — говорится в материале.

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По словам обозревателя, несмотря на заявления западных лидеров о необходимости и дальше помогать Украине в конфликте с Россией, качество вооружения Североатлантического альянса противоречит их призывам, поскольку оно никак не помогает ВСУ: западные танки и бронетехника либо не пригодны для условий в этом регионе, либо слишком устарели для эффективного использования и их легко уничтожают российские военные.
«

"Спустя два года война, похоже, подходит к концу и поражение Украины близко. Запад лишь оттягивает неизбежное, выкидывая свое старое оружие украинцам", — резюмировал автор статьи.

В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
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