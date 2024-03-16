https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html

Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину

Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину - РИА Новости, 16.03.2024

Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину

Североатлантический альянс поставил Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными, пишет The National Interest. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:16

2024-03-16T11:16

2024-03-16T14:48

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс поставил Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными, пишет The National Interest."Одна из самых устойчивых выдумок, распространяемых западной прессой и главами НАТО, заключается в том, что вооружение, поставляемое ими Украине, помогает ей продолжать борьбу с Россией. На самом деле большинство оружия, передаваемого Киеву, оказалось не более чем хламом", — говорится в материале.По словам обозревателя, несмотря на заявления западных лидеров о необходимости и дальше помогать Украине в конфликте с Россией, качество вооружения Североатлантического альянса противоречит их призывам, поскольку оно никак не помогает ВСУ: западные танки и бронетехника либо не пригодны для условий в этом регионе, либо слишком устарели для эффективного использования и их легко уничтожают российские военные."Спустя два года война, похоже, подходит к концу и поражение Украины близко. Запад лишь оттягивает неизбежное, выкидывая свое старое оружие украинцам", — резюмировал автор статьи.В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.

https://ria.ru/20240316/f-16-1933444033.html

https://ria.ru/20240316/vsu-1933428662.html

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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, в мире, политика