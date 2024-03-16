https://ria.ru/20240316/narusheniya-1933423963.html

Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились

Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились - РИА Новости, 16.03.2024

Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились

В московский штаб в пятницу поступило 17 запросов о нарушениях с участков, ни один из них не был подтверждён, сообщил журналистам заместитель руководителя... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:59

2024-03-16T08:59

2024-03-16T08:59

выборы президента россии — 2024

москва

александр асафов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933163373_0:231:2949:1889_1920x0_80_0_0_485207a7f25abbd2b637c3216dde17dc.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В московский штаб в пятницу поступило 17 запросов о нарушениях с участков, ни один из них не был подтверждён, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. "Вчера по линии общественной палаты РФ и Ситуационного центра мы отработали 17 обращений, нарушений не установлено. Всё это недопонимания, незнание электорального законодательства", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, александр асафов