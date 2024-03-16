https://ria.ru/20240316/narusheniya-1933423963.html
Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились
Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились - РИА Новости, 16.03.2024
Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились
В московский штаб в пятницу поступило 17 запросов о нарушениях с участков, ни один из них не был подтверждён, сообщил журналистам заместитель руководителя... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:59
2024-03-16T08:59
2024-03-16T08:59
выборы президента россии — 2024
москва
александр асафов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933163373_0:231:2949:1889_1920x0_80_0_0_485207a7f25abbd2b637c3216dde17dc.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В московский штаб в пятницу поступило 17 запросов о нарушениях с участков, ни один из них не был подтверждён, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. "Вчера по линии общественной палаты РФ и Ситуационного центра мы отработали 17 обращений, нарушений не установлено. Всё это недопонимания, незнание электорального законодательства", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933163373_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2536e674463ffe291dc81dd5c3456cae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр асафов
Выборы президента России — 2024, Москва, Александр Асафов
Обращения о нарушениях на выборах в Москве не подтвердились
В московский штаб поступило 17 запросов о нарушениях, ни один не подтвердился
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В московский штаб в пятницу поступило 17 запросов о нарушениях с участков, ни один из них не был подтверждён, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов.
"Вчера по линии общественной палаты РФ и Ситуационного центра мы отработали 17 обращений, нарушений не установлено. Всё это недопонимания, незнание электорального законодательства", - сказал Асафов.
Отдать свой голос за главу государства в Москве
можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента