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Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске - РИА Новости, 16.03.2024
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22:10 16.03.2024 (обновлено: 22:15 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933570393.html
Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске
Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске - РИА Новости, 16.03.2024
Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске
Международные наблюдатели из Белоруссии прибыли в Смоленскую область в составе Миссии наблюдателей от СНГ, они посетили избирательные участки Смоленска,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:10
2024-03-16T22:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
смоленская область
белоруссия
леонид слуцкий (политик)
россия
василий анохин
николай харитонов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели из Белоруссии прибыли в Смоленскую область в составе Миссии наблюдателей от СНГ, они посетили избирательные участки Смоленска, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Наблюдатели встретились с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, с председателем облизбиркома Олесей Жуковой и другими представителями власти региона. В ходе второго дня голосования они посетили региональный Центр общественного наблюдения, а также посетили отдельные избирательные участки города Смоленска", – говорится в сообщении облизбиркома.По данным регионального избиркома, международные наблюдатели в составе Миссии от СНГ отмечают высокий уровень организации выборов президента РФ в Смоленской области и в России в целом. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, смоленская область, белоруссия, леонид слуцкий (политик), россия, василий анохин, николай харитонов, снг, совет федерации рф, выборы президента рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Смоленская область, Белоруссия, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Василий Анохин, Николай Харитонов, СНГ, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске

Наблюдатели из Белоруссии прибыли в Смоленскую область в составе Миссии от СНГ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели из Белоруссии прибыли в Смоленскую область в составе Миссии наблюдателей от СНГ, они посетили избирательные участки Смоленска, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
"Наблюдатели встретились с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, с председателем облизбиркома Олесей Жуковой и другими представителями власти региона. В ходе второго дня голосования они посетили региональный Центр общественного наблюдения, а также посетили отдельные избирательные участки города Смоленска", – говорится в сообщении облизбиркома.
По данным регионального избиркома, международные наблюдатели в составе Миссии от СНГ отмечают высокий уровень организации выборов президента РФ в Смоленской области и в России в целом.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаСмоленская областьБелоруссияЛеонид Слуцкий (политик)РоссияВасилий АнохинНиколай ХаритоновСНГСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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