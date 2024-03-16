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Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске

Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске - РИА Новости, 16.03.2024

Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске

Международные наблюдатели из Белоруссии прибыли в Смоленскую область в составе Миссии наблюдателей от СНГ, они посетили избирательные участки Смоленска,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:10

2024-03-16T22:10

2024-03-16T22:15

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

смоленская область

белоруссия

леонид слуцкий (политик)

россия

василий анохин

николай харитонов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международные наблюдатели из Белоруссии прибыли в Смоленскую область в составе Миссии наблюдателей от СНГ, они посетили избирательные участки Смоленска, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Наблюдатели встретились с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, с председателем облизбиркома Олесей Жуковой и другими представителями власти региона. В ходе второго дня голосования они посетили региональный Центр общественного наблюдения, а также посетили отдельные избирательные участки города Смоленска", – говорится в сообщении облизбиркома.По данным регионального избиркома, международные наблюдатели в составе Миссии от СНГ отмечают высокий уровень организации выборов президента РФ в Смоленской области и в России в целом. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, смоленская область, белоруссия, леонид слуцкий (политик), россия, василий анохин, николай харитонов, снг, совет федерации рф, выборы президента рф