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Наблюдатели из Индонезии увидели на выборах в Крыму хороший знак - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:50 16.03.2024 (обновлено: 22:51 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933568163.html
Наблюдатели из Индонезии увидели на выборах в Крыму хороший знак
Наблюдатели из Индонезии увидели на выборах в Крыму хороший знак - РИА Новости, 16.03.2024
Наблюдатели из Индонезии увидели на выборах в Крыму хороший знак
Наблюдатели из Индонезии Йейен Ростияни и Адри Арлан Синага заявили, что позитивное настроение крымчан на избирательных участках по выборам президента России... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:50
2024-03-16T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Наблюдатели из Индонезии Йейен Ростияни и Адри Арлан Синага заявили, что позитивное настроение крымчан на избирательных участках по выборам президента России является хорошим знаком. В Крыму работает группа международных наблюдателей из Индонезии, Индии, Ганы, Сербии и Словакии. По данным главы крымского избиркома Михаила Малышева, явка избирателей по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 59,62%. "Большое количество людей приходят на выборы. Все приходят позитивно заряженные, с энтузиазмом, и это хороший знак. Процесс голосования очень прозрачен, что говорит о том, что Крым открыт не только для себя, но и для всего мира. Люди открыты и они свободны в своем выборе", - сказала Ростияни и добавила, что никаких нарушений избирательного процесса не зафиксировала. В свою очередь, наблюдатель Адри Арлан Синага заявил, что процесс выборов в Крыму продуман, в том числе с точки зрения человеческого общения. "Меня впечатлило то, что на выборах, несмотря на то, что это серьезный процесс, есть место и для теплых ситуаций. К примеру, когда приходили люди пожилого возраста, на участке им подарили сувенир в виде чашек. Приятно, что всегда есть место человечности. Многие люди встречали нас на эмоциональном уровне. Они улыбались, проявляя открытость и сопереживание. Это хороший знак, что такая эмоция есть в выборном процессе", - сказал Синага. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933541720.html
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индонезия, россия, индия, леонид слуцкий (политик), михаил малышев, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Индонезия, Россия, Индия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Малышев, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Наблюдатели из Индонезии увидели на выборах в Крыму хороший знак

Наблюдатели из Индонезии: позитивное настроение крымчан на выборах —хороший знак

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выборы президента России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Наблюдатели из Индонезии Йейен Ростияни и Адри Арлан Синага заявили, что позитивное настроение крымчан на избирательных участках по выборам президента России является хорошим знаком.
В Крыму работает группа международных наблюдателей из Индонезии, Индии, Ганы, Сербии и Словакии. По данным главы крымского избиркома Михаила Малышева, явка избирателей по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 59,62%.
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«
"Большое количество людей приходят на выборы. Все приходят позитивно заряженные, с энтузиазмом, и это хороший знак. Процесс голосования очень прозрачен, что говорит о том, что Крым открыт не только для себя, но и для всего мира. Люди открыты и они свободны в своем выборе", - сказала Ростияни и добавила, что никаких нарушений избирательного процесса не зафиксировала.
В свою очередь, наблюдатель Адри Арлан Синага заявил, что процесс выборов в Крыму продуман, в том числе с точки зрения человеческого общения.
«
"Меня впечатлило то, что на выборах, несмотря на то, что это серьезный процесс, есть место и для теплых ситуаций. К примеру, когда приходили люди пожилого возраста, на участке им подарили сувенир в виде чашек. Приятно, что всегда есть место человечности. Многие люди встречали нас на эмоциональном уровне. Они улыбались, проявляя открытость и сопереживание. Это хороший знак, что такая эмоция есть в выборном процессе", - сказал Синага.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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