https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933455604.html
Наблюдатель из Лаоса отметил организацию президентских выборов в России
Наблюдатель из Лаоса отметил организацию президентских выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
Наблюдатель из Лаоса отметил организацию президентских выборов в России
Международный наблюдатель на выборах президента РФ из Лаоса Сання Прасэт (представитель межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии -... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:38
2024-03-16T11:38
2024-03-16T11:38
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель на выборах президента РФ из Лаоса Сання Прасэт (представитель межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - АИПА) отметил хорошее оборудование и безопасность на избирательных участках в РФ. "Выборы здесь идут как положено, это способ для РФ и для всего мира прийти к лучшему состоянию, к благоденствию. Мы благодарим и поддерживаем этот процесс. Вчера мы уже посетили три точки, где граждане изъявляли свою волю, мы обратили внимание на их активное участие, на хорошее оборудование на всех участках и на безопасность, которая была обеспечена", - сказал Прасэт на брифинге. Наблюдатель заявил, что признает легитимность выборов и будет рад в будущем быть участниками подобных мероприятий. Юрист избирательного штаба Владимира Путина Альбина Гаджиева добавила, что информация от различных наблюдателей позволяет сказать, что процесс голосования на участках организован слаженно. По словам Гаджиевой, выборы проходят сегодня с минимальным количеством нарушений, которые были зафиксированы, случаи внештатных ситуаций на участках - единичные. "Случаев воспрепятствования реализации прав наблюдателей не выявлено", - заявила Гаджиева. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Наблюдатель из Лаоса отметил организацию президентских выборов в России
Наблюдатель из Лаоса отметил оборудование и безопасность на участках в России
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель на выборах президента РФ из Лаоса Сання Прасэт (представитель межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - АИПА) отметил хорошее оборудование и безопасность на избирательных участках в РФ.
"Выборы здесь идут как положено, это способ для РФ и для всего мира прийти к лучшему состоянию, к благоденствию. Мы благодарим и поддерживаем этот процесс. Вчера мы уже посетили три точки, где граждане изъявляли свою волю, мы обратили внимание на их активное участие, на хорошее оборудование на всех участках и на безопасность, которая была обеспечена", - сказал Прасэт на брифинге.
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Наблюдатель заявил, что признает легитимность выборов и будет рад в будущем быть участниками подобных мероприятий. Юрист избирательного штаба Владимира Путина
Альбина Гаджиева добавила, что информация от различных наблюдателей позволяет сказать, что процесс голосования на участках организован слаженно. По словам Гаджиевой, выборы проходят сегодня с минимальным количеством нарушений, которые были зафиксированы, случаи внештатных ситуаций на участках - единичные.
"Случаев воспрепятствования реализации прав наблюдателей не выявлено", - заявила Гаджиева.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.
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