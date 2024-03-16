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В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек
В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек
К 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 3,9 миллиона человек, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:31
2024-03-16T15:31
2024-03-16T15:49
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. К 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 3,9 миллиона человек, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Всего выдано бюллетеней 3 миллиона 910 тысяч 263, из них дистанционно проголосовали 2 миллиона 985 тысяч 178, с помощью бумажного бюллетеня 928 085", - рассказала Кириллова, говоря о данных на 15.00.По ее словам, все оборудование, все приложения, которые участвуют в процессе выборов, работают стабильно, никаких проблем у участников процесса не вызывают."И поэтому мы можем сказать, что все принимаемые меры по отражению атак, а атаки продолжаются, и серьезные атаки, отражаются специальными техническими устройствами… Поэтому, еще раз подчеркну, что никакие попытки нарушить ритм хода кампании не приведут к результату. Все будет отражено, и московские избиратели будут спокойно реализовать свое избирательное право", - добавила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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москва, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Россия
В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек
В Москве на выборах президента проголосовали почти 3,9 миллиона человек на 15:00
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. К 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 3,9 миллиона человек, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Всего выдано бюллетеней 3 миллиона 910 тысяч 263, из них дистанционно проголосовали 2 миллиона 985 тысяч 178, с помощью бумажного бюллетеня 928 085", - рассказала Кириллова, говоря о данных на 15.00.
Второй день голосования на выборах президента России
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
По ее словам, все оборудование, все приложения, которые участвуют в процессе выборов, работают стабильно, никаких проблем у участников процесса не вызывают.
"И поэтому мы можем сказать, что все принимаемые меры по отражению атак, а атаки продолжаются, и серьезные атаки, отражаются специальными техническими устройствами… Поэтому, еще раз подчеркну, что никакие попытки нарушить ритм хода кампании не приведут к результату. Все будет отражено, и московские избиратели будут спокойно реализовать свое избирательное право", - добавила Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Явка на выборах президента России превысила 45 процентов