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В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек

В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек

К 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 3,9 миллиона человек, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:31

2024-03-16T15:31

2024-03-16T15:49

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. К 15.00 второго дня голосования на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 3,9 миллиона человек, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Всего выдано бюллетеней 3 миллиона 910 тысяч 263, из них дистанционно проголосовали 2 миллиона 985 тысяч 178, с помощью бумажного бюллетеня 928 085", - рассказала Кириллова, говоря о данных на 15.00.По ее словам, все оборудование, все приложения, которые участвуют в процессе выборов, работают стабильно, никаких проблем у участников процесса не вызывают."И поэтому мы можем сказать, что все принимаемые меры по отражению атак, а атаки продолжаются, и серьезные атаки, отражаются специальными техническими устройствами… Поэтому, еще раз подчеркну, что никакие попытки нарушить ритм хода кампании не приведут к результату. Все будет отражено, и московские избиратели будут спокойно реализовать свое избирательное право", - добавила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, политика, россия