Бригада Москонцерта организовала свыше 600 концертов в зоне СВО
Бригада Москонцерта организовала свыше 600 концертов с начала спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой МосконцертаМосконцерт
© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
Москонцерт. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Культурная бригада Москонцерта организовала более 600 концертов в зоне специальной военной операции с начала её проведения, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Культбригада Москонцерта организовала свыше 600 концертов в зоне специальной военной операции с начала её проведения. В этом году артисты уже семь раз выезжали на новые территории. Поездки, состоявшиеся при поддержке столичного Департамента культуры и Министерства обороны Российской Федерации, возглавлял генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что концерты проходили в госпиталях и на линии боевого соприкосновения, а культурно-просветительские программы для семей мобилизованных и беженцев — в пунктах временного размещения.
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"В честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня артисты провели тематические программы "Вам, герои!", "России верные солдаты", "Защитникам Отечества посвящается", "Гордится вами Россия!" для военнослужащих мотострелковых батальонов и ремонтно-эвакуационных полков, а также показали их в избирательных штабах и госпиталях на территории ЛНР, Запорожской области, ДНР — в Донецке, Луганске, Амвросиевке, Макеевке, Ясиноватой, в двух километрах от Авдеевки", - добавляется в сообщении.
Как уточняется, в программах принимали участие заслуженный артист России Алекс Новиков, почетный деятель искусств города Москвы Ирина Суханова, артисты Сергей Борзов, Татьяна Сорокина, Александр Усков, Виктория Носовская, Ольга Кузнецова, Дмитрий Бобров, Юрий Нугманов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.