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Полсотни монахинь новгородского монастыря проголосовали на выборах
Полсотни монахинь новгородского монастыря проголосовали на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Полсотни монахинь новгородского монастыря проголосовали на выборах
Полсотни монахинь Варлаамо-Хутынского монастыря, расположенного под Великим Новгородом, проголосовали на выборах президента, сообщает пресс-служба Новгородской... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:30
2024-03-16T20:30
2024-03-16T20:30
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Полсотни монахинь Варлаамо-Хутынского монастыря, расположенного под Великим Новгородом, проголосовали на выборах президента, сообщает пресс-служба Новгородской епархии. Уточняется, что в субботу в женском монастыре прошло выездное голосование. В нем приняли участие более 50 сестер вместе с настоятельницей игуменией Алексией, а также жители близлежащих деревень. "Мы - монахи, живём обособленно, но также являемся гражданами России... поэтому для нас важно выполнить свой гражданский долг перед страной и обществом", - приводит пресс-служба слова настоятельницы Алексии. Отмечается, что голосование проходит и в других монастырях Новгородской епархии. В Новгородской области работают 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Полсотни монахинь новгородского монастыря проголосовали на выборах
Полсотни монахинь Варлаамо-Хутынского монастыря проголосовали на выборах