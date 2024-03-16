https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России

Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России

Власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье, заявила официальный... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T07:15

2024-03-16T07:15

2024-03-16T07:22

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. Она отметила, что Россия независимо от отношений с официальным Кишиневом всегда давала возможность гражданам Молдавии в РФ участвовать в молдавских выборах. Однако нынешние власти Молдавии так не поступают. "Они полностью реализуют волю… натовского сборища... Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются еще и родственниками", - сказала Захарова. Она добавила, что такие действия молдавских властей - "политический заказ со стороны США, потому что власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии". При этом есть отдельные политики, в том числе во власти страны, у которых "прошита" русофобия. Эти люди "могут сами доплатить, лишь бы у них была возможность сделать какую-нибудь пакость Москве или россиянам", добавила она. "Но многие же это делают просто за деньги. И глобально, конечно, все это очень мощно спонсируется со стороны США, через НАТО, ЕС", - подчеркнула Захарова. Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933340978.html

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, в мире