Рейтинг@Mail.ru
Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:19 16.03.2024 (обновлено: 18:05 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/mikhalkov-1933524531.html
Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе
Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе - РИА Новости, 16.03.2024
Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе
Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в субботу днем на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:19
2024-03-16T18:05
выборы президента россии — 2024
россия
симферополь
украина
владимир путин
никита михалков
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933524183_0:72:1035:654_1920x0_80_0_0_af87d077fe90b4c6fec9463da5b8cc29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в субботу днем на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском избиркоме. Михалков приехал в Крым и 14 марта был в числе почетных гостей на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. В пятницу как почетный гость он участвовал в торжественном заседании парламента республики по случаю 10-летней годовщины всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Михалков проголосовал на участке №225, расположенном на улице Пушкина в центре города, уточнили в избиркоме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html
россия
симферополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933524183_0:24:1036:800_1920x0_80_0_0_bd31ebc318ed15dd517995521f0aedfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, симферополь, украина, владимир путин, никита михалков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, оон, культура
Выборы президента России — 2024, Россия, Симферополь, Украина, Владимир Путин, Никита Михалков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ООН, Культура
Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе

Никита Михалков отдал свой голос на выборах президента России в Крыму

© РИА Новости Крым/ВКонтактеКинорежиссер Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
© РИА Новости Крым/ВКонтакте
Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в субботу днем на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском избиркоме.
Михалков приехал в Крым и 14 марта был в числе почетных гостей на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. В пятницу как почетный гость он участвовал в торжественном заседании парламента республики по случаю 10-летней годовщины всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11
Михалков проголосовал на участке №225, расположенном на улице Пушкина в центре города, уточнили в избиркоме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Российский космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Вчера, 16:57
 
Выборы президента России — 2024РоссияСимферопольУкраинаВладимир ПутинНикита МихалковЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФООНКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала