https://ria.ru/20240316/mikhalkov-1933524531.html

Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе

Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе - РИА Новости, 16.03.2024

Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе

Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в субботу днем на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:19

2024-03-16T17:19

2024-03-16T18:05

выборы президента россии — 2024

россия

симферополь

украина

владимир путин

никита михалков

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933524183_0:72:1035:654_1920x0_80_0_0_af87d077fe90b4c6fec9463da5b8cc29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в субботу днем на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском избиркоме. Михалков приехал в Крым и 14 марта был в числе почетных гостей на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. В пятницу как почетный гость он участвовал в торжественном заседании парламента республики по случаю 10-летней годовщины всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Михалков проголосовал на участке №225, расположенном на улице Пушкина в центре города, уточнили в избиркоме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html

россия

симферополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, симферополь, украина, владимир путин, никита михалков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, оон, культура