https://ria.ru/20240316/mask-1933428806.html

Маск одним словом высказался о действиях США на Украине

Маск одним словом высказался о действиях США на Украине - РИА Новости, 16.03.2024

Маск одним словом высказался о действиях США на Украине

Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:25

2024-03-16T09:25

2024-03-16T09:25

в мире

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сша

илон маск

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.Предприниматель отметил, что правительство страны отказывается расставлять правильные приоритеты. По мнению Сакса, это, в свою очередь, привело к тому, что США наиглупейшим образом исчерпали все запасы боеприпасов ради прокси-конфликта на Украине, которого можно было легко избежать."Да", — написал владелец SpaceX.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html

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в мире, украина, сша, илон маск, владимир путин, spacex