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Маск одним словом высказался о действиях США на Украине
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине - РИА Новости, 16.03.2024
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине
Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:25
2024-03-16T09:25
2024-03-16T09:25
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.Предприниматель отметил, что правительство страны отказывается расставлять правильные приоритеты. По мнению Сакса, это, в свою очередь, привело к тому, что США наиглупейшим образом исчерпали все запасы боеприпасов ради прокси-конфликта на Украине, которого можно было легко избежать."Да", — написал владелец SpaceX.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html
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в мире, украина, сша, илон маск, владимир путин, spacex
В мире, Украина, США, Илон Маск, Владимир Путин, SpaceX
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине
Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы ради Украины