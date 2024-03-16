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Маск одним словом высказался о действиях США на Украине - РИА Новости, 16.03.2024
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09:25 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/mask-1933428806.html
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине - РИА Новости, 16.03.2024
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине
Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:25
2024-03-16T09:25
в мире
украина
сша
илон маск
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.Предприниматель отметил, что правительство страны отказывается расставлять правильные приоритеты. По мнению Сакса, это, в свою очередь, привело к тому, что США наиглупейшим образом исчерпали все запасы боеприпасов ради прокси-конфликта на Украине, которого можно было легко избежать."Да", — написал владелец SpaceX.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html
https://ria.ru/20240315/putin-1933302482.html
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в мире, украина, сша, илон маск, владимир путин, spacex
В мире, Украина, США, Илон Маск, Владимир Путин, SpaceX
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине

Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы ради Украины

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.
Предприниматель отметил, что правительство страны отказывается расставлять правильные приоритеты. По мнению Сакса, это, в свою очередь, привело к тому, что США наиглупейшим образом исчерпали все запасы боеприпасов ради прокси-конфликта на Украине, которого можно было легко избежать.
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«
"Да", — написал владелец SpaceX.
Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
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