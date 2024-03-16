https://ria.ru/20240316/marsh-1933407875.html

Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона

Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона - РИА Новости, 16.03.2024

Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона

Французам пора выйти на марш, чтобы выразить свое несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона, призвал лидер партии... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T04:55

2024-03-16T04:55

2024-03-16T04:55

в мире

украина

франция

париж

эммануэль макрон

флориан филиппо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Французам пора выйти на марш, чтобы выразить свое несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона, призвал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!" — объявил политик.Лидер "Патриотов" предложил французам попросить членов парламента, голосовавших за помощь Украине, самим отправиться в окопы на Украину. Организатор митинга также намерен призвать французских военных отказаться от участия в немыслимых военных авантюрах Макрона.Филиппо сообщил, что собирает участников протеста в эту субботу в 14:00 на площади Пале-Рояль в Париже."Давайте будем там! За свободную Францию и за мир!" — обратился к соотечественникам политик.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. По мнению Макрона, прочный мир на континенте невозможен без возврата Украины к "международно признанным границам, включая Крым". Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.

https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html

https://ria.ru/20240316/krym-1933404144.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, флориан филиппо, вооруженные силы украины