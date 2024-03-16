Рейтинг@Mail.ru
Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/marsh-1933407875.html
Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона
Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона - РИА Новости, 16.03.2024
Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона
Французам пора выйти на марш, чтобы выразить свое несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона, призвал лидер партии... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T04:55
2024-03-16T04:55
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
флориан филиппо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d63c73d095d63ff6abeabef0d523735f.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Французам пора выйти на марш, чтобы выразить свое несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона, призвал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.&quot;После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!&quot; — объявил политик.Лидер "Патриотов" предложил французам попросить членов парламента, голосовавших за помощь Украине, самим отправиться в окопы на Украину. Организатор митинга также намерен призвать французских военных отказаться от участия в немыслимых военных авантюрах Макрона.Филиппо сообщил, что собирает участников протеста в эту субботу в 14:00 на площади Пале-Рояль в Париже."Давайте будем там! За свободную Францию и за мир!" — обратился к соотечественникам политик.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. По мнению Макрона, прочный мир на континенте невозможен без возврата Украины к "международно признанным границам, включая Крым". Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html
https://ria.ru/20240316/krym-1933404144.html
https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3997cae96aaf404deee17d4430b6b42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, флориан филиппо, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины
Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона

Политик Филиппо призвал французов выйти на марш против Макрона в субботу

© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Французам пора выйти на марш, чтобы выразить свое несогласие с агрессивной антироссийской риторикой президента Эммануэля Макрона, призвал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«

"После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!" — объявил политик.

Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Два часа. В Британии обратились к России после заявления Макрона
Вчера, 13:43
Лидер "Патриотов" предложил французам попросить членов парламента, голосовавших за помощь Украине, самим отправиться в окопы на Украину. Организатор митинга также намерен призвать французских военных отказаться от участия в немыслимых военных авантюрах Макрона.
Филиппо сообщил, что собирает участников протеста в эту субботу в 14:00 на площади Пале-Рояль в Париже.
"Давайте будем там! За свободную Францию и за мир!" — обратился к соотечественникам политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"Тявканье пуделя". Заявление Макрона о Крыме привело американцев в ярость
03:25
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. По мнению Макрона, прочный мир на континенте невозможен без возврата Украины к "международно признанным границам, включая Крым". Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Всего за 30 минут". Слова Макрона об Украине вызвали панику во Франции
Вчера, 17:05
 
В миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронФлориан ФилиппоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала