https://ria.ru/20240316/makron-1933579732.html

Макрон заявил, что обязательно приедет на Украину

Макрон заявил, что обязательно приедет на Украину - РИА Новости, 16.03.2024

Макрон заявил, что обязательно приедет на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее переносивший визит в Киев, заявил, что обязательно приедет на Украину, не уточнив, когда именно. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:52

2024-03-16T23:52

2024-03-16T23:52

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее переносивший визит в Киев, заявил, что обязательно приедет на Украину, не уточнив, когда именно. Ранее газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, запланированный на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки. "Я обязательно приеду (на Украину – ред.). У меня есть правило, чтобы мой визит был как можно полезнее для Украины... И я смогу приехать на Украину с конкретными решениями. И когда я физически приеду - это будет означать, что это будет сильный посыл и новые и направления сотрудничества", - сказал Макрон в интервью украинским телеканалам, его выложили в YouTube-канале телеканала ТСН. При этом он не назвал конкретных дат своего возможного визита на Украину. Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.

https://ria.ru/20240312/makron-1932574044.html

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html

https://ria.ru/20240311/makron-1932384602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, евросоюз, нато