Франция не будет инициатором агрессии на Украине, заявил Макрон
Макрон заявил, что Франция готова отреагировать в случае эскалации на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Франции Эмануэль Макрон после слов о возможной отправке западных войск на Украину заявил, что Париж готов отреагировать в случае эскалации на Украине, но инициатором агрессии не будет.
"Мы готовы к любому вызову, если будет очередной виток эскалации со стороны РФ, мы будем готовы отреагировать для безопасности Украины и европейцев, но первой Франция не будет инициатором агрессии", - сказал Макрон в интервью украинским телеканалам, его выложили в YouTube-канале телеканала ТСН.
На вопрос о готовности открыть второй фронт с союзниками против России Макрон ответил, что "мы не будем идти путем эскалации, нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия... Пока я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что на сегодняшний день речь об отправке французских и других иностранных войск на Украину не идет, поскольку "для этого необходимо соответствующее решение".
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.