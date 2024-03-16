https://ria.ru/20240316/makron-1933456289.html

"Ведет всех в ад": в США раскрыли зловещий план Макрона против России

"Ведет всех в ад": в США раскрыли зловещий план Макрона против России - РИА Новости, 16.03.2024

"Ведет всех в ад": в США раскрыли зловещий план Макрона против России

Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона в сторону России — это его попытка остаться у власти, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:41

2024-03-16T11:41

2024-03-16T14:41

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона в сторону России — это его попытка остаться у власти, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Все это блеф. Он направлен на то, чтобы помочь ему внутри страны, но это не сработает. У него низкий рейтинг. Он долго не задержится на посту президента", — отметил он.Макгрегор утверждает, что Макрон, как и остальные западные лидеры, пытается бросить Украину. Чтобы выйти из конфликта, не запятнав репутацию, добавил офицер, французский лидер делает дерзкие выпады в адрес России с расчетом впоследствии обвинить НАТО в бездействии."Он, как и все лидеры-глобалисты в Западной Европе, ведет нас всех в ад на Украине. Они видят, что мы (США. — Прим. ред.) пытаемся выйти из этого конфликта, он тоже пытается, но легко у него это не получится. Он делает прямо противоположное в надежде на то, что станет единственным, кто выступает с какими-то значимыми заявлениями. Потом он просто притворится, что НАТО и его союзники предали его", — предположил офицер.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240316/mask-1933428806.html

https://ria.ru/20240316/peregovory-1933443630.html

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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша