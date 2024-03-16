https://ria.ru/20240316/krym-1933439411.html
Крым настойчив в требовании о возврате скифского золота, заявил Мурадов
Крым настойчив в требовании о возврате скифского золота, заявил Мурадов - РИА Новости, 16.03.2024
Крым настойчив в требовании о возврате скифского золота, заявил Мурадов
Возврат коллекции "скифского золота" крымским музеям возможен при выполнении целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости постпред республики Крым при... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:15
2024-03-16T10:15
2024-03-16T10:15
киев
украина
нидерланды
георгий мурадов
европейский суд по правам человека (еспч)
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Возврат коллекции "скифского золота" крымским музеям возможен при выполнении целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что в Крыму хорошо знают о попытках киевского режима незаконным образом вывезти из музеев Украины культурные ценности в европейские страны, которые, в свою очередь, продолжают таким образом вековую традицию Запада - ограбления колониально зависимых территорий. "Главное условие - наша скорейшая победа и выполнение целей СВО, освобождение украинской земли от нацистских преступников. Крымчане настойчивы и последовательны в требовании о возвращении артефактов. Мы постараемся найти всё, что будет украдено", - сказал Мурадов. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Музеи Крыма подали иски к Украине и Нидерландам в ЕСПЧ.
https://ria.ru/20240215/krym-1927504974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, украина, нидерланды, георгий мурадов, европейский суд по правам человека (еспч), культура
Киев, Украина, Нидерланды, Георгий Мурадов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Культура
Крым настойчив в требовании о возврате скифского золота, заявил Мурадов
Постпред Крыма Мурадов: "скифское золото" можно будет вернуть после победы в СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Возврат коллекции "скифского золота" крымским музеям возможен при выполнении целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
Он подчеркнул, что в Крыму хорошо знают о попытках киевского режима незаконным образом вывезти из музеев Украины культурные ценности в европейские страны, которые, в свою очередь, продолжают таким образом вековую традицию Запада - ограбления колониально зависимых территорий.
В Крыму призвали ЕСПЧ не допустить исчезновения коллекции скифского золота
"Главное условие - наша скорейшая победа и выполнение целей СВО, освобождение украинской земли от нацистских преступников. Крымчане настойчивы и последовательны в требовании о возвращении артефактов. Мы постараемся найти всё, что будет украдено", - сказал Мурадов.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву
. Музеи Крыма подали иски к Украине
и Нидерландам
в ЕСПЧ
.
В Крыму назвали ситуацию со скифским золотом варварством