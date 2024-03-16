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Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму, заявил Мурадов - РИА Новости, 16.03.2024
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03:18 16.03.2024 (обновлено: 03:36 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/krym-1933405803.html
Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму, заявил Мурадов
Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму, заявил Мурадов - РИА Новости, 16.03.2024
Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму, заявил Мурадов
Запад уже сожалеет, что не признал референдум в Крыму о вхождении в состав России раньше, не доводя ситуацию до эскалации, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:18
2024-03-16T03:36
россия
украина
севастополь
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Запад уже сожалеет, что не признал референдум в Крыму о вхождении в состав России раньше, не доводя ситуацию до эскалации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Шестнадцатого марта исполняется десять лет со дня проведения всекрымского референдума о статусе полуострова. "Можно сказать, что де-факто Крым, конечно, признается российской территорией, в том числе западными государствами. Мы не раз подчеркивали, что непризнание российского статуса Крыма приведет в итоге к крупному кризису. Так это и случилось. И сегодня многие западные политики уже с сожалением признают, что надо было признать итоги крымского референдума и не доводить дело до эскалации", — сказал Мурадов. При этом, отметил он, по факту уже никто на Западе не ставит под сомнение то, что Крым является частью Российской Федерации."Как известно, за годы нахождения Крыма в составе России по линии культуры, бизнеса, парламентских и общественно-политических связей полуостров посетило свыше 800 иностранных делегаций. Де-факто Крым — российский. И никто это под сомнение уже ставить не может. Вопрос в том, как продвигается эта тема с точки зрения юридической", — подчеркнул он. Мурадов считает, что в этом направлении еще предстоит долгосрочная работа на уровне федерального правительства. "При этом надо отдавать себе отчет, что "закусивший удила" Запад будет поощрять нанесение ударов по Крыму, пока не поймет, что доктрина ядерного сдерживания будет поставлена Россией в практическую плоскость", — заключил собеседник агентства. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/zapad-1933401808.html
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россия
украина
севастополь
республика крым
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россия, украина, севастополь, георгий мурадов, владимир путин, оон, республика крым, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Георгий Мурадов, Владимир Путин, ООН, Республика Крым, В мире
Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму, заявил Мурадов

Мурадов: Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму раньше, без эскалации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Запад уже сожалеет, что не признал референдум в Крыму о вхождении в состав России раньше, не доводя ситуацию до эскалации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
Шестнадцатого марта исполняется десять лет со дня проведения всекрымского референдума о статусе полуострова.
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"Можно сказать, что де-факто Крым, конечно, признается российской территорией, в том числе западными государствами. Мы не раз подчеркивали, что непризнание российского статуса Крыма приведет в итоге к крупному кризису. Так это и случилось. И сегодня многие западные политики уже с сожалением признают, что надо было признать итоги крымского референдума и не доводить дело до эскалации", — сказал Мурадов.
При этом, отметил он, по факту уже никто на Западе не ставит под сомнение то, что Крым является частью Российской Федерации.
"Как известно, за годы нахождения Крыма в составе России по линии культуры, бизнеса, парламентских и общественно-политических связей полуостров посетило свыше 800 иностранных делегаций. Де-факто Крым — российский. И никто это под сомнение уже ставить не может. Вопрос в том, как продвигается эта тема с точки зрения юридической", — подчеркнул он.
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Мурадов считает, что в этом направлении еще предстоит долгосрочная работа на уровне федерального правительства. "При этом надо отдавать себе отчет, что "закусивший удила" Запад будет поощрять нанесение ударов по Крыму, пока не поймет, что доктрина ядерного сдерживания будет поставлена Россией в практическую плоскость", — заключил собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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