https://ria.ru/20240316/krym-1933404878.html

Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму

Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму - РИА Новости, 16.03.2024

Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму

Нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:03

2024-03-16T03:03

2024-03-16T03:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Шестнадцатого марта исполняется 10 лет со дня проведения всекрымского референдума о статусе полуострова. "Несмотря на подписанное между Россией и Украиной в 1997 году Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины, угроза существованию флота оставалась. Украинские власти не переставали поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму, что представляло для России неприемлемую угрозу", - сказал Мурадов. Заключение в 90-е годы соглашения с Украиной об аренде военно-морской базы в Севастополе объяснялось желанием российских властей сохранять дружественные отношения с Украиной, отметил Мурадов. Однако результаты этих решений были негативными, а ситуацию исправило возвращение полуострова в состав России, добавил он. "Возвращение Крыма в Россию обеспечило нашей стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение многих лет пытались и пытаются подорвать наши геополитические противники, рассчитывавшие после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы. Этим и объясняется столь жесткое, и я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией", - сказал Мурадов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240316/zapad-1933401808.html

https://ria.ru/20240316/krym-1933402034.html

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россия, украина, георгий мурадов, севастополь, республика крым, в мире