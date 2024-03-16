https://ria.ru/20240316/krym-1933402391.html

В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму

В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму - РИА Новости, 16.03.2024

В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму

Крымчане десять лет назад поставили точку в планах США разместить в Севастополе военно-морскую базу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:03

2024-03-16T02:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Крымчане десять лет назад поставили точку в планах США разместить в Севастополе военно-морскую базу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения Всекрымского референдума, по итогам которого полуострова вошел в состав России. "США до 2014 года всерьез рассматривали Севастополь как свою новую военно-морскую базу, чтобы установить полный контроль над Черным морем. Но крымчане, проведя референдум, и вернувшись на свою историческую родину в Россию, поставили точку в планах американцам отхватить Крым, выдворить из Севастополя Черноморский флот России и завести туда свои корабли",- сказал Шеремет агентству. По его словам, корабли США, во времена нахождения полуострова в составе Украины, заходили в порты Феодосии и Севастополя, и только активные протесты местного населения не позволили их военным там обосноваться. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240316/zapad-1933401808.html

https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html

россия

севастополь

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республика крым

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россия, севастополь, михаил шеремет, госдума рф, украина, республика крым, в мире