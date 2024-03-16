https://ria.ru/20240316/krym-1933402391.html
В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму
В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму - РИА Новости, 16.03.2024
В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму
Крымчане десять лет назад поставили точку в планах США разместить в Севастополе военно-морскую базу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:03
2024-03-16T02:03
2024-03-16T02:04
россия
севастополь
михаил шеремет
госдума рф
украина
республика крым
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Крымчане десять лет назад поставили точку в планах США разместить в Севастополе военно-морскую базу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения Всекрымского референдума, по итогам которого полуострова вошел в состав России. "США до 2014 года всерьез рассматривали Севастополь как свою новую военно-морскую базу, чтобы установить полный контроль над Черным морем. Но крымчане, проведя референдум, и вернувшись на свою историческую родину в Россию, поставили точку в планах американцам отхватить Крым, выдворить из Севастополя Черноморский флот России и завести туда свои корабли",- сказал Шеремет агентству. По его словам, корабли США, во времена нахождения полуострова в составе Украины, заходили в порты Феодосии и Севастополя, и только активные протесты местного населения не позволили их военным там обосноваться. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/zapad-1933401808.html
https://ria.ru/20240314/krym-1932843442.html
россия
севастополь
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, михаил шеремет, госдума рф, украина, республика крым, в мире
Россия, Севастополь, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Республика Крым, В мире
В Госдуме напомнили о несбывшихся планах США по базе в Крыму
Депутат Шеремет: крымчане поставили точку в планах США разместить свою базу