В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову
Глава парламента Константинов: Крым для Украины был заранее и во всем виноват
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым в составе Украины все годы находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват.
В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения Всекрымского референдума, по итогам которого полуострова вошел в состав России.
"На Украине Крым находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват. Без конца и без края с экранов телевизоров лилась эта ложь про нас, про нашу историю, про нашу культуру. С возвращением домой в Россию это закончилось, прошло как страшный сон", - сказал Константинов агентству.
По его словам, на место комплекса вины, который крымчанам пытались привить киевские власти, пришло ощущение комфорта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".