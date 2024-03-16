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В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову - РИА Новости, 16.03.2024
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01:56 16.03.2024 (обновлено: 01:57 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/krym-1933402034.html
В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову
В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову - РИА Новости, 16.03.2024
В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым в составе Украины все годы находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T01:56
2024-03-16T01:57
россия
украина
севастополь
владимир константинов
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым в составе Украины все годы находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват. В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения Всекрымского референдума, по итогам которого полуострова вошел в состав России. "На Украине Крым находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват. Без конца и без края с экранов телевизоров лилась эта ложь про нас, про нашу историю, про нашу культуру. С возвращением домой в Россию это закончилось, прошло как страшный сон", - сказал Константинов агентству. По его словам, на место комплекса вины, который крымчанам пытались привить киевские власти, пришло ощущение комфорта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240314/krym-1932842063.html
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россия
украина
севастополь
республика крым
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россия, украина, севастополь, владимир константинов, республика крым, общество
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову

Глава парламента Константинов: Крым для Украины был заранее и во всем виноват

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым в составе Украины все годы находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват.
В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения Всекрымского референдума, по итогам которого полуострова вошел в состав России.
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"На Украине Крым находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват. Без конца и без края с экранов телевизоров лилась эта ложь про нас, про нашу историю, про нашу культуру. С возвращением домой в Россию это закончилось, прошло как страшный сон", - сказал Константинов агентству.
По его словам, на место комплекса вины, который крымчанам пытались привить киевские власти, пришло ощущение комфорта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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