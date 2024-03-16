https://ria.ru/20240316/krym-1933402034.html

В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову

В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову - РИА Новости, 16.03.2024

В Крыму рассказали, как Украина относилась к полуострову

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым в составе Украины все годы находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T01:56

2024-03-16T01:56

2024-03-16T01:57

россия

украина

севастополь

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым в составе Украины все годы находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват. В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения Всекрымского референдума, по итогам которого полуострова вошел в состав России. "На Украине Крым находился в роли невестки из анекдота: был заранее и во всем виноват. Без конца и без края с экранов телевизоров лилась эта ложь про нас, про нашу историю, про нашу культуру. С возвращением домой в Россию это закончилось, прошло как страшный сон", - сказал Константинов агентству. По его словам, на место комплекса вины, который крымчанам пытались привить киевские власти, пришло ощущение комфорта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240314/krym-1932842063.html

https://ria.ru/20240314/krym-1932853775.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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россия, украина, севастополь, владимир константинов, республика крым, общество