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Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта
Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта - РИА Новости, 16.03.2024
Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью в пятницу руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии (КНА), передает Центральное... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T04:26
2024-03-16T04:26
2024-03-16T04:26
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ким чен ын
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СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью в пятницу руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). На учения Ким Чен Ына также сопровождал секретарь Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, а на месте встретили командиры КНА, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль и другие. "Учения нацелены на проверку готовности воздушных десантников к мобилизации по любому оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени, на оценку их практических навыков, примененных к подходящим способам ведения различных боевых действий", - сообщает ЦТАК. Из фотографий ЦТАК видно, что Ким Чен Ын вместе с дочерью поднялся на наблюдательный пункт, где принял рапорт о плане учений частей воздушно-десантных войск и руководил учениями, они вместе наблюдали за солдатами в бинокль, а затем спустились вниз, чтобы посмотреть на стрельбы вблизи и поприветствовать военных. В ходе учений над полигоном пролетел самолет, прошла высадка десанта на позицию условного противника и захват гипотетического объекта. Северокорейский лидер остался доволен учениями и похвалил бойцов, заявив, что солдаты явно подготовлены "не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом отношениях". Ким Чен Ын отметил, что основным фактором успеха учений является высокая квалификация ответственных за них работников и приказал вести более "интенсивные" военные учения для "всестороннего укрепления боеспособности" армии, непрерывно изучая современные и научно обоснованные методы учений в соответствии с требованиями времени. Ким Чен Ын также сфотографировался с участниками учений.
https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта
ЦТАК: Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта КНДР
СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью в пятницу руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На учения Ким Чен Ына также сопровождал секретарь Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, а на месте встретили командиры КНА, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль и другие.
"Учения нацелены на проверку готовности воздушных десантников к мобилизации по любому оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени, на оценку их практических навыков, примененных к подходящим способам ведения различных боевых действий", - сообщает ЦТАК.
Из фотографий ЦТАК видно, что Ким Чен Ын вместе с дочерью поднялся на наблюдательный пункт, где принял рапорт о плане учений частей воздушно-десантных войск и руководил учениями, они вместе наблюдали за солдатами в бинокль, а затем спустились вниз, чтобы посмотреть на стрельбы вблизи и поприветствовать военных.
В ходе учений над полигоном пролетел самолет, прошла высадка десанта на позицию условного противника и захват гипотетического объекта.
Северокорейский лидер остался доволен учениями и похвалил бойцов, заявив, что солдаты явно подготовлены "не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом отношениях". Ким Чен Ын отметил, что основным фактором успеха учений является высокая квалификация ответственных за них работников и приказал вести более "интенсивные" военные учения для "всестороннего укрепления боеспособности" армии, непрерывно изучая современные и научно обоснованные методы учений в соответствии с требованиями времени.
Ким Чен Ын также сфотографировался с участниками учений.
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