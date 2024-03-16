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Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах
Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах
Задержанный на Кипре по запросу США российский гражданин Артур Петров смог проголосовать на выборах президента России, сообщил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:56
2024-03-16T12:56
2024-03-16T12:56
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Задержанный на Кипре по запросу США российский гражданин Артур Петров смог проголосовать на выборах президента России, сообщил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. Ранее минюст США сообщил, что Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ. "Вчера у нас проголосовал задержанный на Кипре по ордеру США, надуманному, политическому, изъявивший желание Петров Артур. Предоставили такую возможность. Мы доходим до каждого человека, кто хочет проголосовать", - сказал Зязиков на брифинге ЦИК о ходе голосования на выборах президента РФ. Он добавил, что в целом интерес к выборам президента России на Кипре большой, наблюдается высокая активность избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кипр, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Кипр, Россия
Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах
Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Петров проголосовал на выборах
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Задержанный на Кипре по запросу США российский гражданин Артур Петров смог проголосовать на выборах президента России, сообщил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.
Ранее минюст США сообщил, что Петров, также имеющий гражданство Германии
, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.
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"Вчера у нас проголосовал задержанный на Кипре по ордеру США, надуманному, политическому, изъявивший желание Петров Артур. Предоставили такую возможность. Мы доходим до каждого человека, кто хочет проголосовать", - сказал Зязиков на брифинге ЦИК о ходе голосования на выборах президента РФ.
Он добавил, что в целом интерес к выборам президента России на Кипре большой, наблюдается высокая активность избирателей.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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