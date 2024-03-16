https://ria.ru/20240316/kipr-1933471302.html

Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах

Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Задержанный на Кипре по запросу США россиянин проголосовал на выборах

Задержанный на Кипре по запросу США российский гражданин Артур Петров смог проголосовать на выборах президента России, сообщил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:56

2024-03-16T12:56

2024-03-16T12:56

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Задержанный на Кипре по запросу США российский гражданин Артур Петров смог проголосовать на выборах президента России, сообщил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. Ранее минюст США сообщил, что Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ. "Вчера у нас проголосовал задержанный на Кипре по ордеру США, надуманному, политическому, изъявивший желание Петров Артур. Предоставили такую возможность. Мы доходим до каждого человека, кто хочет проголосовать", - сказал Зязиков на брифинге ЦИК о ходе голосования на выборах президента РФ. Он добавил, что в целом интерес к выборам президента России на Кипре большой, наблюдается высокая активность избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933372540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кипр, россия