https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933518654.html

Памфилова заявила о возросшей активности кибератак на портал ДЭГ

Памфилова заявила о возросшей активности кибератак на портал ДЭГ - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова заявила о возросшей активности кибератак на портал ДЭГ

Активность кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования возросла в 15 раз с первого дня голосования, но им не удалось пробиться сквозь защиту,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:55

2024-03-16T16:55

2024-03-16T16:55

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

политика

технологии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Активность кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования возросла в 15 раз с первого дня голосования, но им не удалось пробиться сквозь защиту, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. На брифинге в информцентре ЦИК Памфилова сообщила, что с начала голосования было заблокировано 160 тысяч DDoS-атак на ресурсы ДЭГ, из них 130 тысяч было направлено против портала голосования, а 30 тысяч на портал наблюдения за ДЭГ. "Вчера ведь было не многим более 10 тысяч, сегодня есть увеличение. В 15 раз увеличилась активность попыток пробиться сквозь защиту. Не удалось и не удастся", - сообщила Памфилова. Кроме того, по ее данным, зафиксировано почти 18 тысяч атак на интернет-портал ЦИК: из них 141 атака высокого уровня, 2712 – среднего, 15 017 атак низкого уровня. Также было зафиксировано 4 DDoS-атаки на сайт ЦИК России общей продолжительностью 22 минуты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933476373.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, политика, технологии