https://ria.ru/20240316/khakery-1933437213.html

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 16.03.2024

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке

Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт, добавив, что специалисты решают проблему, и предупредил, что появившееся там сообщение о якобы РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:02

2024-03-16T10:02

2024-03-16T10:02

белгородская область

ркк "энергия"

российский красный крест

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт, добавив, что специалисты решают проблему, и предупредил, что появившееся там сообщение о якобы эвакуации в Белгородской области - фейк. "Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке, специалисты РКК решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки", - говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации. Отмечается, что в настоящее время доступ к ресурсу временно ограничен. "Мы не организуем платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживаем инициативы вооруженных группировок. Наше Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме", - заявил своем официальном Telegram-канале председатель РКК Павел Савчук. В организации отметили, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов РКК и вброса недостоверной информации о его работе. "Мы обращаемся к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности наших ресурсов для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям", - добавил Савчук.

https://ria.ru/20240302/khaker-1930663411.html

https://ria.ru/20240221/podpisi-1928627351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, ркк "энергия", российский красный крест, происшествия