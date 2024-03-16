https://ria.ru/20240316/khakery-1933437213.html
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 16.03.2024
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт, добавив, что специалисты решают проблему, и предупредил, что появившееся там сообщение о якобы РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:02
2024-03-16T10:02
2024-03-16T10:02
белгородская область
ркк "энергия"
российский красный крест
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) сообщил о хакерской атаке на сайт, добавив, что специалисты решают проблему, и предупредил, что появившееся там сообщение о якобы эвакуации в Белгородской области - фейк. "Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке, специалисты РКК решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки", - говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации. Отмечается, что в настоящее время доступ к ресурсу временно ограничен. "Мы не организуем платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживаем инициативы вооруженных группировок. Наше Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме", - заявил своем официальном Telegram-канале председатель РКК Павел Савчук. В организации отметили, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов РКК и вброса недостоверной информации о его работе. "Мы обращаемся к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности наших ресурсов для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям", - добавил Савчук.
https://ria.ru/20240302/khaker-1930663411.html
https://ria.ru/20240221/podpisi-1928627351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, ркк "энергия", российский красный крест, происшествия
Белгородская область, РКК "Энергия", Российский Красный Крест, Происшествия
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
Хакеры разместили на сайте РКК фейк об эвакуации Белгородской области
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Российский Красный Крест (РКК) сообщил
о хакерской атаке на сайт, добавив, что специалисты решают проблему, и предупредил, что появившееся там сообщение о якобы эвакуации в Белгородской области - фейк.
"Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке, специалисты РКК решают проблему. Появившееся на сайте сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации жителей из Белгородской области не соответствуют действительности и является результатом хакерской атаки", - говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации.
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Отмечается, что в настоящее время доступ к ресурсу временно ограничен.
"Мы не организуем платную эвакуацию из Белгородской области и не поддерживаем инициативы вооруженных группировок. Наше Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме", - заявил своем официальном Telegram-канале председатель РКК Павел Савчук.
В организации отметили, что это не первая попытка хакерского взлома ресурсов РКК и вброса недостоверной информации о его работе.
"Мы обращаемся к российским IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности наших ресурсов для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям", - добавил Савчук.
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