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Более 4 миллионов человек проголосовали во второй день в Москве на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:51 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933562210.html
Более 4 миллионов человек проголосовали во второй день в Москве на выборах
Более 4 миллионов человек проголосовали во второй день в Москве на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Более 4 миллионов человек проголосовали во второй день в Москве на выборах
На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:51
2024-03-16T20:51
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
ольга кириллова
дмитрий реут
леонид слуцкий (политик)
мосгоризбирком
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе 3 188 462, бумажные бюллетени 1 098 034. Цифры не могут нас не радовать, это высокие показатели явки", - сказала Кириллова. В свою очередь заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что "проголосовало явно более 50% от избирателей, которые внесены в электронные списки". Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/politsiya-1933561161.html
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политика, москва, россия, ольга кириллова, дмитрий реут , леонид слуцкий (политик), мосгоризбирком, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова, Дмитрий Реут , Леонид Слуцкий (политик), Мосгоризбирком, Совет Федерации РФ
Более 4 миллионов человек проголосовали во второй день в Москве на выборах

Более 4,2 миллиона человек проголосовало во второй день в Москве на выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выборы президента России
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На 20.00 второго дня на выборах президента РФ в Москве проголосовали более 4,2 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«
"На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе 3 188 462, бумажные бюллетени 1 098 034. Цифры не могут нас не радовать, это высокие показатели явки", - сказала Кириллова.
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В свою очередь заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что "проголосовало явно более 50% от избирателей, которые внесены в электронные списки".
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияОльга КирилловаДмитрий РеутЛеонид Слуцкий (политик)МосгоризбиркомСовет Федерации РФ
 
 
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