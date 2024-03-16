https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933557692.html

МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве

МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве - РИА Новости, 16.03.2024

МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве

Второй день голосования на выборах президента РФ в Москве прошел штатно, спокойно, при высокой активности избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:17

2024-03-16T20:17

2024-03-16T20:27

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

ольга кириллова

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933553803_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_34ab705489a24c8b0966976bcaaf5a12.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Второй день голосования на выборах президента РФ в Москве прошел штатно, спокойно, при высокой активности избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."День прошел штатно, спокойно, организованно, при высокой активности московских избирателей", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933558231.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия, ольга кириллова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, мосгоризбирком