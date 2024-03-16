https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933557692.html
МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве
МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве - РИА Новости, 16.03.2024
МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве
Второй день голосования на выборах президента РФ в Москве прошел штатно, спокойно, при высокой активности избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:17
2024-03-16T20:17
2024-03-16T20:27
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Второй день голосования на выборах президента РФ в Москве прошел штатно, спокойно, при высокой активности избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."День прошел штатно, спокойно, организованно, при высокой активности московских избирателей", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, ольга кириллова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, мосгоризбирком
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Мосгоризбирком
МГИК рассказала, как прошел второй день голосования на выборах в Москве
МГИК: второй день голосования на выборах прошел штатно, с высокой активностью