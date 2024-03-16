https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933520089.html
МИД объяснил очный формат голосования на выборах за рубежом
МИД объяснил очный формат голосования на выборах за рубежом - РИА Новости, 16.03.2024
МИД объяснил очный формат голосования на выборах за рубежом
Москва изначально знала, что коллективный Запад будет препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента России за рубежом, поэтому было решено запустить... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:58
2024-03-16T16:58
2024-03-16T17:10
выборы президента россии — 2024
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва изначально знала, что коллективный Запад будет препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента России за рубежом, поэтому было решено запустить очный формат, чтобы дать возможность гражданам за границей сделать свой выбор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, из-за рубежа поступают сигналы о том, что многие российские государственные сайты на фоне избирательной кампании недоступны."Всё это ЦИК просчитывала заранее… Когда просчитали на основе имеющихся данных все риски, поняли, что именно и будет сделано, если будет опция онлайн-голосования из-за рубежа. Западники сделают всё - DDOS-атаки, киберблокада, обрыв связи, - чтобы это голосование сорвать… Поэтому было принято решение несколько месяцев назад, что разворачивается очное голосование", - сказала Захарова, выступая с лекцией "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" на выставке-форуме "Россия" на столичной ВДНХ.Она добавила, что онлайн-голосование было бы удобнее для всех, как для организаторов, так и для избирателей, но это грозило бы большими рисками.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, мария захарова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
МИД объяснил очный формат голосования на выборах за рубежом
Захарова: Москва знала, что Запад захочет сорвать онлайн-голосование за рубежом
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва изначально знала, что коллективный Запад будет препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента России за рубежом, поэтому было решено запустить очный формат, чтобы дать возможность гражданам за границей сделать свой выбор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, из-за рубежа поступают сигналы о том, что многие российские государственные сайты на фоне избирательной кампании недоступны.
Запад переходит к открытому террору против России
"Всё это ЦИК просчитывала заранее… Когда просчитали на основе имеющихся данных все риски, поняли, что именно и будет сделано, если будет опция онлайн-голосования из-за рубежа. Западники сделают всё - DDOS-атаки, киберблокада, обрыв связи, - чтобы это голосование сорвать… Поэтому было принято решение несколько месяцев назад, что разворачивается очное голосование", - сказала Захарова, выступая с лекцией "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" на выставке-форуме "Россия" на столичной ВДНХ.
Она добавила, что онлайн-голосование было бы удобнее для всех, как для организаторов, так и для избирателей, но это грозило бы большими рисками.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.