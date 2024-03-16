https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933491998.html

В Оренбурге пациентки перинатального центра проголосовали в роддоме

В Оренбурге пациентки перинатального центра проголосовали в роддоме - РИА Новости, 16.03.2024

В Оренбурге пациентки перинатального центра проголосовали в роддоме

Пациентки областного перинатального центра в Оренбурге смогли проголосовать на выборах президента России, не покидая родильный дом, сообщил избирком... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:46

2024-03-16T14:46

2024-03-16T14:50

выборы президента россии — 2024

политика

россия

оренбург

оренбургская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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УФА, 16 мар - РИА Новости. Пациентки областного перинатального центра в Оренбурге смогли проголосовать на выборах президента России, не покидая родильный дом, сообщил избирком Оренбургской области в телеграм-канале."Отдать свой голос можно и в некоторых учреждениях здравоохранения Оренбургской области, где созданы временные избирательные участки. По словам заведующего областным перинатальным центром Игоря Веккера, желание принять участие в выборах выразили более 50 оренбурженок, которые сейчас находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении. Члены комиссии пришли к молодым и будущим мамам с переносным ящиком, уточнили в избиркоме области. "Голосую, потому что это самый важный день для нашей страны. Только от нас зависит ее будущее", - приводятся слова Галины Дижениной из Бузулука, которая ожидает первенца. Жительница села имени 9 Января Оренбургского района Марина Тюкина недавно родила сына Максима. В семье это уже четвертый ребенок - все мальчики. "Я голосую за будущее России. Наш голос необходим. У меня все родные уже проголосовали...", - цитирует избирком Тюкину. По данным ведомства, в первый день голосования на выборах президента России в Оренбуржье явка составила 40,01%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, оренбург, оренбургская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф