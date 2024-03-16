https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933460159.html

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа - РИА Новости, 16.03.2024

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа

Член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил, что 62 тысячи 791 избиратель проголосовал досрочно на выборах президента из-за рубежа. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:03

2024-03-16T12:03

2024-03-16T12:22

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил, что 62 тысячи 791 избиратель проголосовал досрочно на выборах президента из-за рубежа. "Что касается досрочного голосования и явки на него, то по данным министерства иностранных дел России, по состоянию на вчерашний день, в 41 стране на 54 избирательных участках досрочно проголосовали 62 тысячи 791 избиратель. Вполне такой достойный интересный результат", - сказал Андреев в субботу. Она напомнил, что за рубежом, за пределами территории Российской Федерации было образовано 295 участков в 144 странах, это включая 7 участков в городе Байконур. "В целом голосование пока проходит штатно, по крайней мере по той информации, которая у нас есть, и которую нам передает министерство иностранных дел РФ", - отметил он. По его словам, с 1 марта на 67 зарубежных избирательных участках в 45 странах проводится досрочное голосование. голосование в течение трёх дней 15, 16, 17 марта проводится за рубежом на 16 участках в трёх странах, в том числе на Кипре, Таиланде, Южной Осетии. На остальных избирательных участках голосование будет проводиться только 17 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933454647.html

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байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, байконур (город), кипр, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, в мире