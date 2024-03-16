Рейтинг@Mail.ru
От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 16.03.2024 (обновлено: 08:03 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой
От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой - РИА Новости, 16.03.2024
От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой
Вчера две сестренки — Вика, ей было 17 лет, Меланья, которой едва исполнилось три годика, — и их семилетний братик Володя были убиты при обстреле жилого... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:00
2024-03-16T08:03
аналитика
россия
донецк
украина
специальная военная операция на украине
сво
республика крым
референдум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
Вчера две сестренки — Вика, ей было 17 лет, Меланья, которой едва исполнилось три годика, — и их семилетний братик Володя были убиты при обстреле жилого квартала Донецка натовским оружием и украинскими военными. Чуть позже погиб белгородец, а два его земляка пострадали от стрельбы РСЗО Vampire чешского производства. Погибших детей воспитывала мама, оставшаяся вдовой. Потому что до этой трагедии она потеряла мужа. Его тоже убили украинские военные. И тоже используя натовские арсеналы.Эти трагические и трагически часто, рутинно повторяющиеся детали происходящего — черты той войны, которую против нас ведут уже десять лет. Эту схватку устроили мелкие душонки, трусливые политики, озабоченные исключительно собственными электоральными перспективами, ну и подталкиваемые втихомолочку теми, кому, собственно, они своими постами — высокими и высшими — обязаны.Ровно десять лет назад Россия, которая последовательно пыталась с этими персонажами договориться, до которых стремилась достучаться и которым хотела объяснить, что в этом мире есть не только хищнические интересы глобалистских олигархических групп, но и народное волеизъявление и свобода это желание выразить, провела в Крыму референдум.Референдум — самый простой способ спросить у народа, что он хочет. Поскольку западные элиты и истеблишмент, который они держат у власти, меняя лишь имена фигурантов и называя это "демократическими выборами", больше всего боятся народа и народной воли, то и с плебисцитами в "райском саду" — большая напряженка. Это феномен дефицитный, выдается по немыслимому "блату" (если и когда), а если что пойдет не по нужным прописям, инициаторов называют "сепаратистами", "бунтовщиками", отдают под суд и сажают в тюрьмы на -надцать лет. Спросите хоть у каталонцев, они вам расскажут.Те, кто гоняли пешки по большой шахматной доске, примеряясь и так и этак к Украине, создавая планомерно там анти-Россию, сочли, что "майданная победа" стала их геополитическим триумфом. Но в раже они слегка подзабыли, что в России в шахматы умеют играть лучше и иногда опытный гроссмейстер может пойти на риск и пожертвовать ферзем. Это дает позиционную компенсацию, за которой чаще всего следует мат.Что мы и увидели.В мгновенной перемене декораций, когда вместо страха и отчаяния крымчане, прекрасно отдававшие себе отчет в своей участи — их бы просто вырезали при молчаливом согласии "демократической общественности", увидели российский триколор. И вежливых, очень вежливых русских людей, одетых в военный камуфляж. Это произошло 20 февраля 2014 года. Россия протянула руку помощи и подставила плечо. Чтоб поддержать русских.С организацией плебисцита, как бы ни заходились в истерике евро-атлантические столицы и обитатели тамошних правительственных учреждений, сделать ничего не могли. Они могли сколько угодно не признавать и обесценивать его результаты — нам на это было наплевать.Мы их обыграли в шахматы и довели тем самым до импотенции, в том числе политической. Их сдача позиций была стремительной, едва ли не панической.Зато на нашей улице был праздник. Праздник был у тех, кто знал, где упокоились великие русские флотоводцы, кто помнил, что такое оборона Аджимушкая, и для кого словосочетание "Малахов курган" было не топонимом, а символом русской воинской славы на протяжении минимум двух столетий.А Вашингтону, возникшему на семь лет позже, чем Крым вошел в состав Российской империи, мы решили слова не давать.Десять лет назад мы видели радостные лица тех, кто шел голосовать, кто шел за защитой, которую может дать только родной дом, только родня и только Родина. Мы были бесконечно счастливы, потому с того момента мы были вместе. Все остальное — какие-то "рестрикции", "санкции", ограничения — имело примерно такое же значение, что пешки, которые упали с шахматной доски, когда объявлен мат.Стоит отметить, что мы даже после проклятий и обвинений во всех грехах, которые в злобе вылили на нас проигравшие, когда им всем стало плохо, когда их стали взрывать и расстреливать террористы, протянули им руку помощи. Написав на авиабомбах, которые падали на боевиков ИГ*: "Это вам за Париж". Русские в беде и в смертельной опасности не бросают ни своих, ни чужих.Нашего великодушия не оценили. Нам объявили войну. А чтобы нас уничтожить, создали плацдарм "Анти-Россия", набили его до отказа оружием и деньгами.Думая, что мы испугаемся. И что страх отключит наш главный русский инстинкт — помогать своим и спасать своих. Сделав так, чтобы они дотронулись до Родины рукой и оказались под ее защитой.Мы спасли Крым. Мы спасли крымчан. И это то, что зачтет история. Тем, кто принял гроссмейстерское решение о жертве ферзя. Выиграв в итоге не шахматную партию, а жизни миллионов человек.Выиграем мы и СВО, конечно, выполнив все задачи, которые были поставлены.Но Победа — да, та самая, с большой буквы — не вернет нам ни Вику, ни малышку Меланью, ни их братика Володю. Но мы будем о них помнить, зная, что мир завоеван в том числе и этими маленькими жизнями, трагически оборванными. Руками их убийц. И арсеналами натовского производства.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240315/krym-1933172641.html
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933118341.html
https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
россия
донецк
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17d5ddbe8d58d5ab5514bc2480c0bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, донецк, украина, сво, республика крым, референдум, референдум о статусе крыма (2014)
Аналитика, Россия, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине, СВО, Республика Крым, Референдум, Референдум о статусе Крыма (2014)

От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Вчера две сестренки — Вика, ей было 17 лет, Меланья, которой едва исполнилось три годика, — и их семилетний братик Володя были убиты при обстреле жилого квартала Донецка натовским оружием и украинскими военными. Чуть позже погиб белгородец, а два его земляка пострадали от стрельбы РСЗО Vampire чешского производства. Погибших детей воспитывала мама, оставшаяся вдовой. Потому что до этой трагедии она потеряла мужа. Его тоже убили украинские военные. И тоже используя натовские арсеналы.
Эти трагические и трагически часто, рутинно повторяющиеся детали происходящего — черты той войны, которую против нас ведут уже десять лет. Эту схватку устроили мелкие душонки, трусливые политики, озабоченные исключительно собственными электоральными перспективами, ну и подталкиваемые втихомолочку теми, кому, собственно, они своими постами — высокими и высшими — обязаны.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России
Вчера, 12:03
Ровно десять лет назад Россия, которая последовательно пыталась с этими персонажами договориться, до которых стремилась достучаться и которым хотела объяснить, что в этом мире есть не только хищнические интересы глобалистских олигархических групп, но и народное волеизъявление и свобода это желание выразить, провела в Крыму референдум.
Референдум — самый простой способ спросить у народа, что он хочет. Поскольку западные элиты и истеблишмент, который они держат у власти, меняя лишь имена фигурантов и называя это "демократическими выборами", больше всего боятся народа и народной воли, то и с плебисцитами в "райском саду" — большая напряженка. Это феномен дефицитный, выдается по немыслимому "блату" (если и когда), а если что пойдет не по нужным прописям, инициаторов называют "сепаратистами", "бунтовщиками", отдают под суд и сажают в тюрьмы на -надцать лет. Спросите хоть у каталонцев, они вам расскажут.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Очень просто. Макрон высказался о Крыме
Вчера, 09:31
Те, кто гоняли пешки по большой шахматной доске, примеряясь и так и этак к Украине, создавая планомерно там анти-Россию, сочли, что "майданная победа" стала их геополитическим триумфом. Но в раже они слегка подзабыли, что в России в шахматы умеют играть лучше и иногда опытный гроссмейстер может пойти на риск и пожертвовать ферзем. Это дает позиционную компенсацию, за которой чаще всего следует мат.
Что мы и увидели.
В мгновенной перемене декораций, когда вместо страха и отчаяния крымчане, прекрасно отдававшие себе отчет в своей участи — их бы просто вырезали при молчаливом согласии "демократической общественности", увидели российский триколор. И вежливых, очень вежливых русских людей, одетых в военный камуфляж. Это произошло 20 февраля 2014 года. Россия протянула руку помощи и подставила плечо. Чтоб поддержать русских.
Военный у здания Верховного совета Крыма. 2 марта 2014 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Три дня, изменившие мир. Какое событие в Крыму стало ключевым
27 февраля, 08:00
С организацией плебисцита, как бы ни заходились в истерике евро-атлантические столицы и обитатели тамошних правительственных учреждений, сделать ничего не могли. Они могли сколько угодно не признавать и обесценивать его результаты — нам на это было наплевать.
Мы их обыграли в шахматы и довели тем самым до импотенции, в том числе политической. Их сдача позиций была стремительной, едва ли не панической.
Зато на нашей улице был праздник. Праздник был у тех, кто знал, где упокоились великие русские флотоводцы, кто помнил, что такое оборона Аджимушкая, и для кого словосочетание "Малахов курган" было не топонимом, а символом русской воинской славы на протяжении минимум двух столетий.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине
24 февраля, 12:25
А Вашингтону, возникшему на семь лет позже, чем Крым вошел в состав Российской империи, мы решили слова не давать.
Десять лет назад мы видели радостные лица тех, кто шел голосовать, кто шел за защитой, которую может дать только родной дом, только родня и только Родина. Мы были бесконечно счастливы, потому с того момента мы были вместе. Все остальное — какие-то "рестрикции", "санкции", ограничения — имело примерно такое же значение, что пешки, которые упали с шахматной доски, когда объявлен мат.
Стоит отметить, что мы даже после проклятий и обвинений во всех грехах, которые в злобе вылили на нас проигравшие, когда им всем стало плохо, когда их стали взрывать и расстреливать террористы, протянули им руку помощи. Написав на авиабомбах, которые падали на боевиков ИГ*: "Это вам за Париж". Русские в беде и в смертельной опасности не бросают ни своих, ни чужих.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Нашего великодушия не оценили. Нам объявили войну. А чтобы нас уничтожить, создали плацдарм "Анти-Россия", набили его до отказа оружием и деньгами.
Думая, что мы испугаемся. И что страх отключит наш главный русский инстинкт — помогать своим и спасать своих. Сделав так, чтобы они дотронулись до Родины рукой и оказались под ее защитой.
Мы спасли Крым. Мы спасли крымчан. И это то, что зачтет история. Тем, кто принял гроссмейстерское решение о жертве ферзя. Выиграв в итоге не шахматную партию, а жизни миллионов человек.
Выиграем мы и СВО, конечно, выполнив все задачи, которые были поставлены.
Но Победа — да, та самая, с большой буквы — не вернет нам ни Вику, ни малышку Меланью, ни их братика Володю. Но мы будем о них помнить, зная, что мир завоеван в том числе и этими маленькими жизнями, трагически оборванными. Руками их убийц. И арсеналами натовского производства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияДонецкУкраинаСВОРеспублика КрымРеферендумРеферендум о статусе Крыма (2014)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала