https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой

От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой - РИА Новости, 16.03.2024

От референдума до СВО: десять лет назад Крым вернулся домой

Вчера две сестренки — Вика, ей было 17 лет, Меланья, которой едва исполнилось три годика, — и их семилетний братик Володя были убиты при обстреле жилого... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:03

аналитика

россия

донецк

украина

специальная военная операция на украине

сво

республика крым

референдум

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Вчера две сестренки — Вика, ей было 17 лет, Меланья, которой едва исполнилось три годика, — и их семилетний братик Володя были убиты при обстреле жилого квартала Донецка натовским оружием и украинскими военными. Чуть позже погиб белгородец, а два его земляка пострадали от стрельбы РСЗО Vampire чешского производства. Погибших детей воспитывала мама, оставшаяся вдовой. Потому что до этой трагедии она потеряла мужа. Его тоже убили украинские военные. И тоже используя натовские арсеналы.Эти трагические и трагически часто, рутинно повторяющиеся детали происходящего — черты той войны, которую против нас ведут уже десять лет. Эту схватку устроили мелкие душонки, трусливые политики, озабоченные исключительно собственными электоральными перспективами, ну и подталкиваемые втихомолочку теми, кому, собственно, они своими постами — высокими и высшими — обязаны.Ровно десять лет назад Россия, которая последовательно пыталась с этими персонажами договориться, до которых стремилась достучаться и которым хотела объяснить, что в этом мире есть не только хищнические интересы глобалистских олигархических групп, но и народное волеизъявление и свобода это желание выразить, провела в Крыму референдум.Референдум — самый простой способ спросить у народа, что он хочет. Поскольку западные элиты и истеблишмент, который они держат у власти, меняя лишь имена фигурантов и называя это "демократическими выборами", больше всего боятся народа и народной воли, то и с плебисцитами в "райском саду" — большая напряженка. Это феномен дефицитный, выдается по немыслимому "блату" (если и когда), а если что пойдет не по нужным прописям, инициаторов называют "сепаратистами", "бунтовщиками", отдают под суд и сажают в тюрьмы на -надцать лет. Спросите хоть у каталонцев, они вам расскажут.Те, кто гоняли пешки по большой шахматной доске, примеряясь и так и этак к Украине, создавая планомерно там анти-Россию, сочли, что "майданная победа" стала их геополитическим триумфом. Но в раже они слегка подзабыли, что в России в шахматы умеют играть лучше и иногда опытный гроссмейстер может пойти на риск и пожертвовать ферзем. Это дает позиционную компенсацию, за которой чаще всего следует мат.Что мы и увидели.В мгновенной перемене декораций, когда вместо страха и отчаяния крымчане, прекрасно отдававшие себе отчет в своей участи — их бы просто вырезали при молчаливом согласии "демократической общественности", увидели российский триколор. И вежливых, очень вежливых русских людей, одетых в военный камуфляж. Это произошло 20 февраля 2014 года. Россия протянула руку помощи и подставила плечо. Чтоб поддержать русских.С организацией плебисцита, как бы ни заходились в истерике евро-атлантические столицы и обитатели тамошних правительственных учреждений, сделать ничего не могли. Они могли сколько угодно не признавать и обесценивать его результаты — нам на это было наплевать.Мы их обыграли в шахматы и довели тем самым до импотенции, в том числе политической. Их сдача позиций была стремительной, едва ли не панической.Зато на нашей улице был праздник. Праздник был у тех, кто знал, где упокоились великие русские флотоводцы, кто помнил, что такое оборона Аджимушкая, и для кого словосочетание "Малахов курган" было не топонимом, а символом русской воинской славы на протяжении минимум двух столетий.А Вашингтону, возникшему на семь лет позже, чем Крым вошел в состав Российской империи, мы решили слова не давать.Десять лет назад мы видели радостные лица тех, кто шел голосовать, кто шел за защитой, которую может дать только родной дом, только родня и только Родина. Мы были бесконечно счастливы, потому с того момента мы были вместе. Все остальное — какие-то "рестрикции", "санкции", ограничения — имело примерно такое же значение, что пешки, которые упали с шахматной доски, когда объявлен мат.Стоит отметить, что мы даже после проклятий и обвинений во всех грехах, которые в злобе вылили на нас проигравшие, когда им всем стало плохо, когда их стали взрывать и расстреливать террористы, протянули им руку помощи. Написав на авиабомбах, которые падали на боевиков ИГ*: "Это вам за Париж". Русские в беде и в смертельной опасности не бросают ни своих, ни чужих.Нашего великодушия не оценили. Нам объявили войну. А чтобы нас уничтожить, создали плацдарм "Анти-Россия", набили его до отказа оружием и деньгами.Думая, что мы испугаемся. И что страх отключит наш главный русский инстинкт — помогать своим и спасать своих. Сделав так, чтобы они дотронулись до Родины рукой и оказались под ее защитой.Мы спасли Крым. Мы спасли крымчан. И это то, что зачтет история. Тем, кто принял гроссмейстерское решение о жертве ферзя. Выиграв в итоге не шахматную партию, а жизни миллионов человек.Выиграем мы и СВО, конечно, выполнив все задачи, которые были поставлены.Но Победа — да, та самая, с большой буквы — не вернет нам ни Вику, ни малышку Меланью, ни их братика Володю. Но мы будем о них помнить, зная, что мир завоеван в том числе и этими маленькими жизнями, трагически оборванными. Руками их убийц. И арсеналами натовского производства.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240315/krym-1933172641.html

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933118341.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

россия

донецк

украина

республика крым

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, донецк, украина, сво, республика крым, референдум, референдум о статусе крыма (2014)