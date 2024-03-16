https://ria.ru/20240316/gazprom_eksport-1933514645.html
Суд запретил Gasunie вести спор с "Газпром экспорт" вне России
Суд запретил Gasunie вести спор с "Газпром экспорт" вне России - РИА Новости, 16.03.2024
Суд запретил Gasunie вести спор с "Газпром экспорт" вне России
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:34
2024-03-16T16:34
2024-03-16T16:34
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы Нидерландов, дочерний для головной Gasunie) около 275 миллионов евро в случае нарушения его запрета на продолжение спора с компанией "Газпром экспорт" в суде Нидерландов, следует из материалов дела. Арбитражный суд Санкт-Петербурга в пятницу удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" с требованием запретить Gasunie Transport Services инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также суд присудил "Газпром экспорту" денежную сумму в случае неисполнения решения компанией Gasunie Transport Services. "В случае неисполнения компанией... Gasunie Transport Services... определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов ... между компанией ... Gasunie Transport Services ... и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" ... присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" ... 275 422 078 евро 88 евроцентов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, подлежащие взысканию с компании Gasunie Transport Services", – говорится в определении суда, резолютивная часть которого опубликована в субботу. Накануне пресс-секретарь Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что компания не комментирует решение арбитражного суда Петербурга, запретившего ее "дочке" продолжать спор с "Газпром экспортом" за рубежом. Международные санкции повлияли на снижение экспорта газа из России в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе нидерландской GasTerra.
https://ria.ru/20240223/isk-1929159058.html
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экономика, россия, санкт-петербург, европа, газпром, газпром экспорт
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Европа, Газпром, Газпром Экспорт
Суд запретил Gasunie вести спор с "Газпром экспорт" вне России
Gasunie заплатит "Газпром экспорту" 275 млн евро, если продолжит спор вне России
C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы Нидерландов, дочерний для головной Gasunie) около 275 миллионов евро в случае нарушения его запрета на продолжение спора с компанией "Газпром экспорт" в суде Нидерландов, следует из материалов дела.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга в пятницу удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" с требованием запретить Gasunie Transport Services инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также суд присудил "Газпром экспорту" денежную сумму в случае неисполнения решения компанией Gasunie Transport Services.
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"В случае неисполнения компанией... Gasunie Transport Services... определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов ... между компанией ... Gasunie Transport Services ... и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" ... присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт" ... 275 422 078 евро 88 евроцентов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, подлежащие взысканию с компании Gasunie Transport Services", – говорится в определении суда, резолютивная часть которого опубликована в субботу.
Накануне пресс-секретарь Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что компания не комментирует решение арбитражного суда Петербурга
, запретившего ее "дочке" продолжать спор с "Газпром экспортом" за рубежом.
Международные санкции повлияли на снижение экспорта газа из России в Европу
. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе нидерландской GasTerra.
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