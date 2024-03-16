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ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе - РИА Новости, 16.03.2024
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09:47 16.03.2024 (обновлено: 10:29 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/fsb-1933434712.html
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе - РИА Новости, 16.03.2024
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:47
2024-03-16T10:29
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
свердловская область
транссибирская магистраль
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки, сообщили в спецслужбе. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ФСБ.Злоумышленник дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов. "В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", — уточнили в ФСБ. Сейчас продолжается сбор доказательств.
https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html
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свердловская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Задержание украинского агента, который планировал теракт на Транссибе
ФСБ публикует видео задержания украинского агента, который планировал теракт на Транссибе.
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, свердловская область, транссибирская магистраль
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Свердловская область, Транссибирская магистраль
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки, сообщили в спецслужбе.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ФСБ.
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Злоумышленник дал признательные показания и сотрудничает со следствием.
Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов.
"В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", — уточнили в ФСБ.
Сейчас продолжается сбор доказательств.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСвердловская областьТранссибирская магистраль
 
 
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