https://ria.ru/20240316/fsb-1933434712.html

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе - РИА Новости, 16.03.2024

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:47

2024-03-16T09:47

2024-03-16T10:29

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

свердловская область

транссибирская магистраль

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки, сообщили в спецслужбе. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ФСБ.Злоумышленник дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов. "В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", — уточнили в ФСБ. Сейчас продолжается сбор доказательств.

https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html

https://ria.ru/20240307/fsb-1931747309.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинского агента, который планировал теракт на Транссибе ФСБ публикует видео задержания украинского агента, который планировал теракт на Транссибе. 2024-03-16T09:47 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, свердловская область, транссибирская магистраль