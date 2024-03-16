https://ria.ru/20240316/ekzamen-1933573452.html

В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права

В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права - РИА Новости, 16.03.2024

В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права

Мужчина из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши хотел сдать водительский экзамен, имея в крови 2,5 промилле алкоголя, сообщило агентство РАР. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:36

2024-03-16T22:36

2024-03-16T22:52

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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Мужчина из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши хотел сдать водительский экзамен, имея в крови 2,5 промилле алкоголя, сообщило агентство РАР. "Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, который уже сидел за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян", — говорится в публикации.По информации агентства, мужчину в итоге не допустили к экзамену. На место сразу же вызвали полицейских. "Сотрудники дорожной полиции подвергли потенциального водителя проверке на алкоголь. В его организме содержалось 2,5 промилле алкоголя", — говорится в сообщении.Уточняется, что это была седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Сам он в разговоре с полицейскими заявил, что причиной его прошлых неудач был стресс, и на этот раз он решил расслабиться, употребив алкоголь.

https://ria.ru/20231023/polsha-1904732292.html

https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, польша, в мире