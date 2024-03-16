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В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права - РИА Новости, 16.03.2024
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22:36 16.03.2024 (обновлено: 22:52 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ekzamen-1933573452.html
В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права
В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права - РИА Новости, 16.03.2024
В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права
Мужчина из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши хотел сдать водительский экзамен, имея в крови 2,5 промилле алкоголя, сообщило агентство РАР. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:36
2024-03-16T22:52
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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Мужчина из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши хотел сдать водительский экзамен, имея в крови 2,5 промилле алкоголя, сообщило агентство РАР. "Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, который уже сидел за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян", — говорится в публикации.По информации агентства, мужчину в итоге не допустили к экзамену. На место сразу же вызвали полицейских. &quot;Сотрудники дорожной полиции подвергли потенциального водителя проверке на алкоголь. В его организме содержалось 2,5 промилле алкоголя&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что это была седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Сам он в разговоре с полицейскими заявил, что причиной его прошлых неудач был стресс, и на этот раз он решил расслабиться, употребив алкоголь.
https://ria.ru/20231023/polsha-1904732292.html
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авто, польша, в мире
Авто, Польша, В мире
В Польше пьяный мужчина попытался сдать экзамен на права

РАР: в Польше мужчина пришел сдавать на права с 2,5 промилле алкоголя в крови

© Fotolia / Filippo RomeoВодитель
Водитель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Fotolia / Filippo Romeo
Водитель. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Мужчина из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши хотел сдать водительский экзамен, имея в крови 2,5 промилле алкоголя, сообщило агентство РАР.
«
"Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, который уже сидел за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян", — говорится в публикации.
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По информации агентства, мужчину в итоге не допустили к экзамену. На место сразу же вызвали полицейских.
«

"Сотрудники дорожной полиции подвергли потенциального водителя проверке на алкоголь. В его организме содержалось 2,5 промилле алкоголя", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это была седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Сам он в разговоре с полицейскими заявил, что причиной его прошлых неудач был стресс, и на этот раз он решил расслабиться, употребив алкоголь.
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