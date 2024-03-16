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Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:42 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
Запад науськивает отдельных лиц, чтобы они "занимались экстремизмом" на избирательных участках на выборах президента России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:42
2024-03-16T18:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
украина
элла памфилова
мария захарова
москва
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Запад науськивает отдельных лиц, чтобы они "занимались экстремизмом" на избирательных участках на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что указания портить бюллетени на выборах президента РФ поступали с Украины и из некоторых европейских стран. "Сегодня они (западные страны - ред.) перешли просто к экстремистской деятельности… Они науськивают, натравливают людей, которые очевидно находятся с ними в какой-то связи, для того, чтобы они просто приходили на участки и занимались вот этой экстремистской деятельностью. Они не имеют право это делать", - сказала Захарова, выступая на лекции "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" российского общества "Знание". Она подчеркнула, что западные дипломаты в Москве, которые должны способствовать развитию отношений их стран с Россией, "начинают в дни голосования бесконечно оскорблять наших граждан и делать все, чтобы помешать голосованию". "Вы посмотрите, какое количество материалов от выборов к выборам, в дни проведения выборов они распространяют о том, как срывать эти выборы", - отметила Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933520089.html
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политика, россия, украина, элла памфилова, мария захарова, москва, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина, Элла Памфилова, Мария Захарова, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД

Захарова: Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Запад науськивает отдельных лиц, чтобы они "занимались экстремизмом" на избирательных участках на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что указания портить бюллетени на выборах президента РФ поступали с Украины и из некоторых европейских стран.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МИД объяснил очный формат голосования на выборах за рубежом
Вчера, 16:58
«
"Сегодня они (западные страны - ред.) перешли просто к экстремистской деятельности… Они науськивают, натравливают людей, которые очевидно находятся с ними в какой-то связи, для того, чтобы они просто приходили на участки и занимались вот этой экстремистской деятельностью. Они не имеют право это делать", - сказала Захарова, выступая на лекции "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" российского общества "Знание".
Она подчеркнула, что западные дипломаты в Москве, которые должны способствовать развитию отношений их стран с Россией, "начинают в дни голосования бесконечно оскорблять наших граждан и делать все, чтобы помешать голосованию".
«
"Вы посмотрите, какое количество материалов от выборов к выборам, в дни проведения выборов они распространяют о том, как срывать эти выборы", - отметила Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Одержимость США выборами в России и попытки помешать голосованию за рубежом. Интервью Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать голосование россиян
Вчера, 12:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУкраинаЭлла ПамфиловаМария ЗахароваМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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