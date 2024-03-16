https://ria.ru/20240316/ekaterinburzhets-1933498423.html

Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток

Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток - РИА Новости, 16.03.2024

Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство мужчину, попытавшегося залить краску в урну для бюллетеней, сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:23

2024-03-16T15:23

2024-03-16T15:24

выборы президента россии — 2024

происшествия

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свердловская область

кировский район

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство мужчину, попытавшегося залить краску в урну для бюллетеней, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Да, 15 суток ареста. Только у него статья 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, за то, что нецензурно бранился уже после выведения из участка", – сказала собеседница агентства. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованному – 47 лет. "После административного ареста возможно будет возбуждение уголовного дела по 141-й статье УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – отметил источник. В субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области информировал, что накануне на УИК-1393 Кировского района был задержан житель Екатеринбурга при попытке залить зеленую краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/progolosovavshie-1933493123.html

https://ria.ru/20240316/yavka-1933497007.html

россия

свердловская область

кировский район

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происшествия, россия, свердловская область, кировский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф