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Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:23 16.03.2024 (обновлено: 15:24 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ekaterinburzhets-1933498423.html
Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток
Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток - РИА Новости, 16.03.2024
Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток
Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство мужчину, попытавшегося залить краску в урну для бюллетеней, сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:23
2024-03-16T15:24
выборы президента россии — 2024
происшествия
россия
свердловская область
кировский район
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство мужчину, попытавшегося залить краску в урну для бюллетеней, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Да, 15 суток ареста. Только у него статья 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, за то, что нецензурно бранился уже после выведения из участка", – сказала собеседница агентства. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованному – 47 лет. "После административного ареста возможно будет возбуждение уголовного дела по 141-й статье УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – отметил источник. В субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области информировал, что накануне на УИК-1393 Кировского района был задержан житель Екатеринбурга при попытке залить зеленую краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/progolosovavshie-1933493123.html
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происшествия, россия, свердловская область, кировский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Россия, Свердловская область, Кировский район, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток

Екатеринбуржец, пытавшийся залить краску в урну для бюллетеней, получил 15 суток

© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство мужчину, попытавшегося залить краску в урну для бюллетеней, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Да, 15 суток ареста. Только у него статья 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, за то, что нецензурно бранился уже после выведения из участка", – сказала собеседница агентства.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
Вчера, 14:50
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованному – 47 лет. "После административного ареста возможно будет возбуждение уголовного дела по 141-й статье УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – отметил источник.
В субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области информировал, что накануне на УИК-1393 Кировского района был задержан житель Екатеринбурга при попытке залить зеленую краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке № 4126 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПроисшествияРоссияСвердловская областьКировский районНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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