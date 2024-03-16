https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html

Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024

Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-16T23:08

2024-03-16T23:08

2024-03-17T00:43

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, водитель не пострадал. "Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство", - написал он.Отмечается, что фура принадлежала зерновой компании.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина