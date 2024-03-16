Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 16.03.2024 (обновлено: 00:43 17.03.2024)
https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T23:08
2024-03-17T00:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_a5f68e8988b366a975b34d9e28e0e3eb.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, водитель не пострадал. "Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство", - написал он.Отмечается, что фура принадлежала зерновой компании.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4edbc224b815fc2a1dd6a8e631eef2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

Гладков: дрон-камикадзе врезался в фуру с зерном в Белгородской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, водитель не пострадал.
«
"Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство", - написал он.
Отмечается, что фура принадлежала зерновой компании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы в России, заявил МИД
Вчера, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала