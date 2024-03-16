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Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T23:08
2024-03-16T23:08
2024-03-17T00:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал фуру на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, водитель не пострадал. "Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство", - написал он.Отмечается, что фура принадлежала зерновой компании.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
Гладков: дрон-камикадзе врезался в фуру с зерном в Белгородской области