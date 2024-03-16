https://ria.ru/20240316/dron-1933435166.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке - РИА Новости, 16.03.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке

Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский района Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:49

2024-03-16T09:49

2024-03-16T09:49

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.40 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. С начала суток ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка уже дважды, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 04.55 и еще два снаряда того же калибра в 06.50. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412782.html

https://ria.ru/20240315/gibel-1933251546.html

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, вооруженные силы украины