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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/dron-1933435166.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке - РИА Новости, 16.03.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке
Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский района Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:49
2024-03-16T09:49
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.40 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. С начала суток ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка уже дважды, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 04.55 и еще два снаряда того же калибра в 06.50. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412782.html
https://ria.ru/20240315/gibel-1933251546.html
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.40 - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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С начала суток ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка уже дважды, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 04.55 и еще два снаряда того же калибра в 06.50.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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