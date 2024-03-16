Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 16.03.2024 (обновлено: 06:11 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 16.03.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:57
2024-03-16T06:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По словам главы региона, украинские войска атаковали ехавшую по дороге легковую машину при помощи дрона-камикадзе. Отмечается, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, в селе Глотово."В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия", — написал Гладков.Известно, что еще двое мужчин получили контузию средней степени тяжести. По словам губернатора, всех раненых направили в областную клиническую больницу. Глава региона добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Грайворонский городской округ уже несколько дней подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск. Как сообщал Гладков, только за вчерашний день там погиб боец территориальной самообороны, получили ранения мужчина и женщина.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929897779.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, украинские войска атаковали ехавшую по дороге легковую машину при помощи дрона-камикадзе. Отмечается, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, в селе Глотово.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В МИД России назвали признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами вопросом времени
28 февраля, 05:54
"В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия", — написал Гладков.
Известно, что еще двое мужчин получили контузию средней степени тяжести. По словам губернатора, всех раненых направили в областную клиническую больницу. Глава региона добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Грайворонский городской округ уже несколько дней подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск. Как сообщал Гладков, только за вчерашний день там погиб боец территориальной самообороны, получили ранения мужчина и женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала