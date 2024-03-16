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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 16.03.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:57
2024-03-16T03:57
2024-03-16T06:11
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По словам главы региона, украинские войска атаковали ехавшую по дороге легковую машину при помощи дрона-камикадзе. Отмечается, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, в селе Глотово."В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия", — написал Гладков.Известно, что еще двое мужчин получили контузию средней степени тяжести. По словам губернатора, всех раненых направили в областную клиническую больницу. Глава региона добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Грайворонский городской округ уже несколько дней подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск. Как сообщал Гладков, только за вчерашний день там погиб боец территориальной самообороны, получили ранения мужчина и женщина.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929897779.html
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белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
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По словам главы региона, украинские войска атаковали ехавшую по дороге легковую машину при помощи дрона-камикадзе. Отмечается, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе, в селе Глотово.
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"В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия", — написал Гладков.
Известно, что еще двое мужчин получили контузию средней степени тяжести. По словам губернатора, всех раненых направили в областную клиническую больницу. Глава региона добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Грайворонский городской округ уже несколько дней подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск. Как сообщал Гладков, только за вчерашний день там погиб боец территориальной самообороны, получили ранения мужчина и женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине