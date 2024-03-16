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Расчеты гаубиц "Мста-Б" сорвали попытки ДРГ прорваться в Россию - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 16.03.2024 (обновлено: 14:48 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/drg-1933484980.html
Расчеты гаубиц "Мста-Б" сорвали попытки ДРГ прорваться в Россию
Расчеты гаубиц "Мста-Б" сорвали попытки ДРГ прорваться в Россию - РИА Новости, 16.03.2024
Расчеты гаубиц "Мста-Б" сорвали попытки ДРГ прорваться в Россию
Российские военнослужащие группировки "Запад", служащие на гаубицах "Мста-Б", продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:12
2024-03-16T14:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад", служащие на гаубицах "Мста-Б", продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, которые пытаются прорваться на территорию РФ, сообщили в субботу в Минобороны России. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Запад" продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, срывая попытки прорыва на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в одном из случаев украинская ДРГ была уничтожена упреждающим огнем артиллерии в приграничной зоне населенного пункта Козинка Белгородской области. Понеся существенные потери, противник отступил. "В основном это контрбатарейная борьба, то есть минометы противника, пикапы, изредка бывает также ствольная артиллерия, гаубицы, самоходки. После доклада разведки мы старались все выполнить максимально быстро, точно, без промедления, чтобы у нас это получилось сделать побыстрее, потому что, в ответку также могло прилететь", - приводит минобороны слова командира орудий с позывным Первый. По его словам, группа поразила как минимум две единицы техники противника. За работой расчета следят операторы беспилотников группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени, отметили в МО РФ. Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России, напомнили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20240314/drg-1932958524.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая работа расчетов гаубиц "Мста-Б" по украинским ДРГ в Белгородской области
Боевая работа расчетов гаубиц "Мста-Б" по украинским ДРГ в Белгородской области
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РИА Новости
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Расчеты гаубиц "Мста-Б" сорвали попытки ДРГ прорваться в Россию

МО: расчеты гаубиц "Мста-Б" сорвали попытки украинских ДРГ прорваться в Россию

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад", служащие на гаубицах "Мста-Б", продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, которые пытаются прорваться на территорию РФ, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Запад" продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, срывая попытки прорыва на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в одном из случаев украинская ДРГ была уничтожена упреждающим огнем артиллерии в приграничной зоне населенного пункта Козинка Белгородской области. Понеся существенные потери, противник отступил.
"В основном это контрбатарейная борьба, то есть минометы противника, пикапы, изредка бывает также ствольная артиллерия, гаубицы, самоходки. После доклада разведки мы старались все выполнить максимально быстро, точно, без промедления, чтобы у нас это получилось сделать побыстрее, потому что, в ответку также могло прилететь", - приводит минобороны слова командира орудий с позывным Первый.
По его словам, группа поразила как минимум две единицы техники противника. За работой расчета следят операторы беспилотников группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени, отметили в МО РФ.
Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России, напомнили в российском военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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