https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html

ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области - РИА Новости, 16.03.2024

ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

Российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:16

2024-03-16T13:16

2024-03-16T14:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

курская область

белгородская область

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области, сообщили в Минобороны."Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области", — сказали в ведомстве.Российские бойцы также нанесли удар по сосредоточениям личного состава и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями украинских районах.От огня авиации и артиллерии ВСУ потеряли:В последние дни украинские боевики предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.В ночь на 12 марта террористы ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг украинские боевики вновь попытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.Как уточнили в Минобороны, за три дня российские военные уничтожили более 550 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.Попытки Украины атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что киевский режим в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933398392.html

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курская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, курская область, белгородская область