ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области
Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области, сообщили в Минобороны.
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"Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области", — сказали в ведомстве.
Российские бойцы также нанесли удар по сосредоточениям личного состава и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями украинских районах.
От огня авиации и артиллерии ВСУ потеряли:
- до 30 военнослужащих;
- три танка;
- две боевые бронированные машины;
- боевую машину РСЗО Vampire чешского производства;
- боевую машину РСЗО "Град".
В последние дни украинские боевики предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.
В ночь на 12 марта террористы ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг украинские боевики вновь попытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.
Как уточнили в Минобороны, за три дня российские военные уничтожили более 550 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
Попытки Украины атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что киевский режим в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.