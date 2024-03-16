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В избиркоме ДНР рассказали об обстановке на выборах президента России

В избиркоме ДНР рассказали об обстановке на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

В избиркоме ДНР рассказали об обстановке на выборах президента России

Второй день очного голосования в ДНР проходит спокойно, несмотря на провокации киевского режима, заявил журналистам председатель избирательной комиссии ДНР... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:44

2024-03-16T16:44

2024-03-16T16:48

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

политика

россия

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Второй день очного голосования в ДНР проходит спокойно, несмотря на провокации киевского режима, заявил журналистам председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. "Все участки открылись, жалоб каких-либо на данный момент не поступало. Нештатных ситуаций пока также зафиксировано не было", - заявил он. По словам Высоцкого, в республиканских соцсетях распространяется информация от "представителей Украины", которые сообщают о массовом закрытии избирательных участков. Высоцкий назвал эти сообщения провокацией, в реальности все участки работают по расписанию. "Отмечаются представители Украины на фейковом поприще. Не так давно запустили информацию в сеть, что в одном из городов ДНР участки взяли и закрыли. Люди пытаются туда пройти, а не получается. Это враньё. Все участки работают", - заявил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избиратели голосуют в зоне спецоперации Некоторые избиратели голосуют в зоне спецоперации, находясь вдали от дома. 2024-03-16T16:44 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, политика, россия