Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии
Штаб наблюдателей: атаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кибератаки на онлайн-голосование в Москве происходят из США и Великобритании, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Если говорить про ДЭГ, то мы фиксируем атаки на нашу систему, что называется не в первый раз. Единственное что могу добавить, что они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей - это сети, условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят, во всяком случае так зафиксировано - это США и Великобритания", - сказал Ковалев.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.