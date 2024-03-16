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Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:09 16.03.2024 (обновлено: 11:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240316/deg-1933646072.html
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии - РИА Новости, 17.03.2024
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии
Кибератаки на онлайн-голосование в Москве происходят из США и Великобритании, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T21:09
2024-03-17T11:34
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кибератаки на онлайн-голосование в Москве происходят из США и Великобритании, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Если говорить про ДЭГ, то мы фиксируем атаки на нашу систему, что называется не в первый раз. Единственное что могу добавить, что они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей - это сети, условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят, во всяком случае так зафиксировано - это США и Великобритания", - сказал Ковалев. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, москва, сша, бразилия
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва, США, Бразилия
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии

Штаб наблюдателей: атаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кибератаки на онлайн-голосование в Москве происходят из США и Великобритании, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Если говорить про ДЭГ, то мы фиксируем атаки на нашу систему, что называется не в первый раз. Единственное что могу добавить, что они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей - это сети, условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят, во всяком случае так зафиксировано - это США и Великобритания", - сказал Ковалев.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Памфилова рассказала, сколько заблокировали атак на ресурсы ДЭГ
16 марта, 16:02
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииМоскваСШАБразилия
 
 
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