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Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии

Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии - РИА Новости, 17.03.2024

Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии

Кибератаки на онлайн-голосование в Москве происходят из США и Великобритании, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-16T21:09

2024-03-16T21:09

2024-03-17T11:34

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кибератаки на онлайн-голосование в Москве происходят из США и Великобритании, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Если говорить про ДЭГ, то мы фиксируем атаки на нашу систему, что называется не в первый раз. Единственное что могу добавить, что они у нас фиксируются в том числе с использованием так называемых ботнет-сетей - это сети, условно находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят, во всяком случае так зафиксировано - это США и Великобритания", - сказал Ковалев. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, технологии, москва, сша, бразилия