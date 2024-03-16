https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933569773.html

В Москве мужчина попытался вылить зеленку в ящик для голосования

В Москве мужчина попытался вылить зеленку в ящик для голосования - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве мужчина попытался вылить зеленку в ящик для голосования

Мужчина в Москве в субботу попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:04

2024-03-16T22:04

2024-03-16T22:04

выборы президента россии — 2024

политика

москва

дмитрий реут

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

мосгоризбирком

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчина в Москве в субботу попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. "Мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования. К счастью, ему это не удалось. Не исключено, что гражданин поддался на угрозы мошенников, которые сейчас звонят и рассылают смс-сообщения с угрозами", - сообщил заместитель председателя Мосгоризбирком Дмитрий Реут, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что москвичам следует не реагировать на такие провокации и при необходимости обращаться за помощью на горячую линию сервиса "Перезвони сам" по телефону 8 495 870-35-94 или в Штаб. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, дмитрий реут , николай харитонов, леонид слуцкий (политик), мосгоризбирком, совет федерации рф, цик рф