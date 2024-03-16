На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова
Памфилова: из-за вылитых жидкостей и попыток поджогов испорчено 214 бюллетеней
Работа информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Из-за попыток поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках РФ при выборах президента было испорчено суммарно 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.
Кроме того, глава ЦИК рассказала, что те, кто приходил портить бюллетени, получали указания от неизвестных, которые использовали угрозы и тему безопасности родственников, участвующих в СВО.
"Что установлено? Что поступали указания от неустановленных лиц через мессенджеры WhatsApp и Viber. В качестве мотивации использовались угрозы привлечения к уголовной ответственности, получения по паспортным данным указанных лиц кредитов, предложения принять участие в мероприятиях по проверке безопасности на избирательных участках. Кроме того, в ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, а также обеспечение безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. То есть ничем не брезговали", - добавила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
© Кадр записи камеры видеонаблюденияКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями