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На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:18 16.03.2024 (обновлено: 17:50 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933510795.html
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова - РИА Новости, 16.03.2024
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова
Из-за попыток поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках РФ при выборах президента было испорчено суммарно 214 бюллетеней, заявила в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:18
2024-03-16T17:50
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
россия
цик рф
политика
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Из-за попыток поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках РФ при выборах президента было испорчено суммарно 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.Кроме того, глава ЦИК рассказала, что те, кто приходил портить бюллетени, получали указания от неизвестных, которые использовали угрозы и тему безопасности родственников, участвующих в СВО."Что установлено? Что поступали указания от неустановленных лиц через мессенджеры WhatsApp и Viber. В качестве мотивации использовались угрозы привлечения к уголовной ответственности, получения по паспортным данным указанных лиц кредитов, предложения принять участие в мероприятиях по проверке безопасности на избирательных участках. Кроме того, в ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, а также обеспечение безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. То есть ничем не брезговали", - добавила Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова, россия, цик рф, политика, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов, технологии, whatsapp inc., viber
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Технологии, WhatsApp Inc., Viber
На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова

Памфилова: из-за вылитых жидкостей и попыток поджогов испорчено 214 бюллетеней

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Из-за попыток поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках РФ при выборах президента было испорчено суммарно 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.
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Кроме того, глава ЦИК рассказала, что те, кто приходил портить бюллетени, получали указания от неизвестных, которые использовали угрозы и тему безопасности родственников, участвующих в СВО.
"Что установлено? Что поступали указания от неустановленных лиц через мессенджеры WhatsApp и Viber. В качестве мотивации использовались угрозы привлечения к уголовной ответственности, получения по паспортным данным указанных лиц кредитов, предложения принять участие в мероприятиях по проверке безопасности на избирательных участках. Кроме того, в ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, а также обеспечение безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. То есть ничем не брезговали", - добавила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
© Кадр записи камеры видеонаблюденияКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
 
Выборы президента России — 2024Элла ПамфиловаРоссияЦИК РФПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФНиколай ХаритоновТехнологииWhatsApp Inc.Viber
 
 
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