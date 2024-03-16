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На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова

На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова - РИА Новости, 16.03.2024

На этих выборах безвозвратно испортили 214 бюллетеней, сообщила Памфилова

Из-за попыток поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках РФ при выборах президента было испорчено суммарно 214 бюллетеней, заявила в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:18

2024-03-16T16:18

2024-03-16T17:50

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

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политика

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Из-за попыток поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках РФ при выборах президента было испорчено суммарно 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.Кроме того, глава ЦИК рассказала, что те, кто приходил портить бюллетени, получали указания от неизвестных, которые использовали угрозы и тему безопасности родственников, участвующих в СВО."Что установлено? Что поступали указания от неустановленных лиц через мессенджеры WhatsApp и Viber. В качестве мотивации использовались угрозы привлечения к уголовной ответственности, получения по паспортным данным указанных лиц кредитов, предложения принять участие в мероприятиях по проверке безопасности на избирательных участках. Кроме того, в ряде случаев совершение указанных деяний являлось условием возврата ранее похищенных денежных средств, а также обеспечение безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. То есть ничем не брезговали", - добавила Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

элла памфилова, россия, цик рф, политика, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов, технологии, whatsapp inc., viber