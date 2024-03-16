https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933415984.html

На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки

На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки - РИА Новости, 16.03.2024

На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки

В Иволгинском районе Бурятии у избирательных участков развернулась ярмарка, проводятся мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней, разбиванию... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:07

2024-03-16T08:07

2024-03-16T09:12

выборы президента россии — 2024

политика

иволгинский район

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. В Иволгинском районе Бурятии у избирательных участков развернулась ярмарка, проводятся мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней, разбиванию хребтовой кости, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "В Иволгинском районе около избирательных участков для земляков устроили мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней. Здесь же развернули ярмарки по продаже изделий ручной работы. Проходят мастер-классы и для мужчин - разбивание хребтовой кости", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки. Как сообщил председатель избиркома Бурятии, 16 марта в 08.00 (3.00 мск) открылись все 800 с лишним избирательных участков республики. На 15 марта явка по региону составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933406143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, иволгинский район, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф