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На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки - РИА Новости, 16.03.2024
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08:07 16.03.2024 (обновлено: 09:12 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933415984.html
На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки
На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки - РИА Новости, 16.03.2024
На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки
В Иволгинском районе Бурятии у избирательных участков развернулась ярмарка, проводятся мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней, разбиванию... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:07
2024-03-16T09:12
выборы президента россии — 2024
политика
иволгинский район
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УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. В Иволгинском районе Бурятии у избирательных участков развернулась ярмарка, проводятся мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней, разбиванию хребтовой кости, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "В Иволгинском районе около избирательных участков для земляков устроили мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней. Здесь же развернули ярмарки по продаже изделий ручной работы. Проходят мастер-классы и для мужчин - разбивание хребтовой кости", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки. Как сообщил председатель избиркома Бурятии, 16 марта в 08.00 (3.00 мск) открылись все 800 с лишним избирательных участков республики. На 15 марта явка по региону составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933406143.html
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политика, иволгинский район, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Иволгинский район, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки

На выборах в Бурятии организовали мастер-классы по чеканке и росписи камней

© Медиацентр Выборы Президента/TelegramМастер-класс рядом с избирательным участком в Иволгинском районе Бурятии
Мастер-класс рядом с избирательным участком в Иволгинском районе Бурятии
© Медиацентр Выборы Президента/Telegram
Мастер-класс рядом с избирательным участком в Иволгинском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. В Иволгинском районе Бурятии у избирательных участков развернулась ярмарка, проводятся мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней, разбиванию хребтовой кости, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона.
"В Иволгинском районе около избирательных участков для земляков устроили мастер-классы по чеканке, валянию шерсти, росписи камней. Здесь же развернули ярмарки по продаже изделий ручной работы. Проходят мастер-классы и для мужчин - разбивание хребтовой кости", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.
Урна с бюллетенями для голосования - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Ранее правительство региона сообщало, что в дни выборов президента РФ в Бурятии пройдет порядка 200 культурных мероприятий, среди них выступления артистов, интерактивные площадки и выставки.
Как сообщил председатель избиркома Бурятии, 16 марта в 08.00 (3.00 мск) открылись все 800 с лишним избирательных участков республики. На 15 марта явка по региону составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаИволгинский районРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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